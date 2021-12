DJ ots.CorporateNews: Silver Bird Charterflug GmbH / Das Businessjet-Unternehmen Silver Bird ...

Saarbrücken (ots) - Das Businessjet-Unternehmen Silver Bird Charterflug GmbH hat zum 16. Februar seinen Firmensitz von Bremen nach Saarbrücken verlegt. Mit einem hoch motivierten Team von 21 Mitarbeitern nahm das Bremer Luftfahrtunternehmen seine Tätigkeit am Montag in den neuen Räumlichkeiten am Saarbrücker Flughafen auf. Geschäftsführer Jörg Socko optimistisch: "Nach rund 15 Jahren in Bremen haben wir uns dazu entschlossen, unsere Flotte am Wirtschaftsstandort Saarbrücken weiter auszubauen. In Saarbrücken finden wir durch den Weggang von Cirrus Aviation optimale Strukturen sowie personelle Ressourcen für ein adäquates Wachstum vor." Silver Bird will hoch hinaus Denn Silver Bird hat für 2009 ambitionierte Ziele: Die derzeitige Businessjet-Flotte von vier Learjets soll in den nächsten Monaten um drei Langstreckenjets vergrößert werden. "Mit dem Betrieb zweier Gulfstreams G450/G550 sowie einer Embraer Legacy 600 richten wir uns strategisch am Markt neu aus und setzen vermehrt auf Internationalisierung", so Jörg Socko, ehemaliger Geschäftsführer von Cirrus Aviation und Swiss Eagle. "Des Weiteren möchten wir in Zukunft auch sehr anspruchsvollen Passagieren auf höchstem Niveau begegnen. Gulfstreams sind die optimalen Flugzeugmuster für maximale Reichweite und außergewöhnlichen Komfort", so Socko weiter. Bislang konzentrierte sich Silver Bird mit seiner Learjetflotte überwiegend auf Charterflüge für Geschäfts- und Privatreisende zu innereuropäischen Destinationen sowie auf Ambulanzflüge. Mit der strategischen Neuausrichtung wird der Grundstein für einen neuen Geschäftsbereich, das Aircraft Management, gelegt und somit der Fokus auf Flugzeugbesitzer gerichtet, die einen Betreiber für ihre Flugzeuge benötigen. Besonders wichtig ist Silver Bird das Thema Kundenorientierung: "Unser Ziel ist es, stets 100 % zufriedene Kunden zu haben. Diese Philosophie leben wir und setzen sie konsequent um. Das spiegelt sich schon jetzt in langjährigen Kundenbeziehungen wider", so Socko stolz. Originaltext: Silver Bird Charterflug GmbH Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/73177 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_73177.rss2 Pressekontakt: Silver Bird Charterflug GmbH Frau Dagmar Görgen Flughafen Saarbrücken D-66131 Saarbrücken Tel.: +49 (0)6893 8004 6400 Fax: +49 (0)6893 8004 6408 E-Mail: [email protected] www.silverbirdcharter.com

