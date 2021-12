DJ ots.CorporateNews: The Nielsen Company / Nielsen bietet Werbungtreibenden mit Ad Dashboard ...

Hamburg (ots) - Nielsen Media, ein Unternehmen von The Nielsen Company, präsentiert ab sofort dem deutschen (Werbe-)Markt sein neues Produkt Ad Dashboard. Die Online-Applikation, die speziell für Werbungtreibende entwickelt wurde, bietet den Usern kontextbezogene Auswertungen der Werbestatistik mit graphischer Ergebnisdarstellung. "Unser intuitiv zu bedienendes Tool Ad Dashboard hilft Kunden schnell und umfassend die entscheidenden Informationen der Werbeaktivitäten in ihrem Wettbewerbsumfeld zu erkennen und ermöglicht ihnen somit Zeit- und Kostenersparnisse. Im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld also ein nicht uninteressanter Faktor.", erklärt Ludger Wibbelt, Geschäftsführer der Nielsen Media Research GmbH. Mittels einer intelligenten Datenselektion und Visualisierung der Werbetrends ermöglicht Nielsen Ad Dashboard den Benutzern, schnell und zielgenau Werbebudgets und Mediapläne des Wettbewerbs - ohne zeitaufwendige Analysen von Excel-Tabellen und PowerPoint-Präsentationen - zu überblicken. Dynamische Tabellen und interaktive Grafiken selektieren die Kerninformationen aus den Daten heraus und visualisieren diese in übersichtlichen Dashboards, die bei Bedarf direkt in Excel oder PowerPoint exportierbar sind. Smarte Handhabung minimiert den Bedienungsaufwand, so dass den Anwendern mehr Zeit für das Wesentliche bleibt: die Analyse der Ergebnisse. Neben der wesentlichen Zeitersparnis und der einfachen Bedienbarkeit, liegen weitere wesentliche Vorteile dieses neuen Tools in der Bereitstellung von umfangreichen Informationen. Die individuelle Selektion von Märkten und Unternehmen, Medien, Produkten oder auch Wettbewerbsgruppen des Users vereinfacht die Beobachtung und Analyse und setzt augenblicklich den richtigen Fokus auf die benötigten Auswertungen ohne intensive Recherchearbeiten. Originaltext: The Nielsen Company Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/53252 Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_53252.rss2 Pressekontakt: Silke Trost Senior Manager Media & Marketing Relations Nielsen Media Research Germany The Nielsen Company mailto:[email protected] Phone +49 (0) 40 / 23642 - 133 Fax +49 (0) 40 / 23642 - 8133

