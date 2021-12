DJ Phoenix soll für bis zu 6 Mrd EUR verkauft werden - Bloomberg

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Familie des Unternehmers Adolf Merckle führt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg News Gespräche über einen Verkauf des Pharmagroßhändlers Phoenix Pharmahandel AG. Der Verkaufspreis liege zwischen 4 und 6 Mrd EUR, berichtet der Sender am Donnerstag unter Berufung auf drei Personen, die über Informationen zum Verkaufsprozess verfügen.

Merckle hatte sich Anfang Januar das Leben genommen. Dem Bericht zufolge will seine Familie die Phoenix Pharmahandel AG an verschiedene Investmentbanken verkaufen. Eine Sprecherin der VEM Vermögensverwaltung GmbH wollte sich dem Sender gegenüber dazu nicht äußern. Am Donnerstagmorgen war bei der VEM Vermögensverwaltung noch keine Stellungsnahme zu erhalten.

Webseite: http://www.bloomberg.com DJG/pal/cbr Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2009 02:51 ET (07:51 GMT)

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.