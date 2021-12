DJ Pilotenvereinigung ruft zum Warnstreik auf

NEU-ISENBURG (Dow Jones)--Die Vereinigung Cockpit (VC), der Berufsverband des Cockpitpersonals in Deutschland, hat zu einem Warnstreik aufgerufen. Wie die Pilotenvereinigung Cockpit am Mittwoch mitteilte, hat sie ihre Mitglieder bei der Fluggesellschaft Contact Air von 4.30 Uhr bis 9.30 Uhr zu befristeten Arbeitskampfmaßnahmen aufgerufen. Betroffen seien Flüge an den Flughäfen Düsseldorf, Hannover, Hof, Nürnberg und Stuttgart.

Hintergrund der Warnstreiks sind die im vergangenen Jahr gescheiterten Tarifverhandlungen für die rund 130 Piloten zwischen Cockpit und der Geschäftsleitung von Contact Air. Seit dem Auslaufen des Tarifvertrages am 1. Juli 2008 sei es zu keinen grundlegenden Verhandlungsfortschritten gekommen, erklärte die Pilotenvereinigung, die bei der derzeitigen Gehaltsstruktur von Contact Air einen großen Nachholbedarf gegenüber vergleichbaren Airlines sieht. Die bisherigen Vorschläge der Geschäftsleitung seien nur marginal.

In einer Urabstimmung hatten sich den Angaben zufolge 96% der Contact-Air-Piloten für Arbeitskampfmaßnahmen ausgesprochen. Die Gesellschaft fliegt fast ausschließlich für die Allianz "Lufthansa Regional" der Deutschen Lufthansa.

January 21, 2009

