DJ press1.de/'Poems to Keanu - Way Back From The Dark Side' zur Berlinale erschienen.

Das Zitat von Friedrich Nietzsche 'Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können' ist diesem Buch voller Poesie und Inspiration von Dagmar Ingrid Straub vorangestellt, zu dem sie durch einen Mann inspiriert wurde, den Millionen Menschen bewundern, und das sie allen widmet, die in der Bewunderung und Zuneigung für jemand anderen das Chaos im Innern überwinden und ihr eigenes Strahlen entdecken wollen. Zu diesen universellen Themen werden auch auf den 59. Internationalen Filmfestspielen in Berlin vom 5.2.09 bis 15.2.09 wieder Filme mit künstlerischem und humanitärem Anspruch und visionärer Kraft zu sehen sein. 'Poems to Keanu - Way Back From The Dark Side' ist in Englisch erschienen. Die deutsche Fassung heißt 'Lichtstark - Neue Wege aus der Krise'.

