DJ press1.de/blindwerk launcht CC-NET AG Microsite "Nethelpdesk"

blindwerk launcht CC-NET AG Microsite "Nethelpdesk" (press1) - Rhodt u. R., 20.01.2009: Die Südpfälzer Agentur für barrierefreies Industriewebdesign blindwerk - neue medien KG entwickelt Produktwebseite "Nethelpdesk" für den Netzwerkspezialisten CC-NET AG Ludwigshafen. Die für die CC-NET AG erstellte Microsite wurde in einem sehr kurzen Realisierungsprozess von 4 Wochen geplant und umgesetzt. Das beworbene Produkt Nethelpdesk ist in erster Linie ein Windows basierendes Programm, das Unternehmen im Umfeld von Help-Desk-Anforderungen unterstützt. Darüber hinaus besitzt es mit einem Web-Portal und einer PDA-Schnittstelle eine optimierte Lösung für Endgeräte mit niedriger Bandbreite. Die intuitiv bedienbare HelpDesk-Software ist das ideale System für IT- Abteilungen im täglichen Umgang mit Kunden, externen Dienstleistungs- Unternehmen und Service-Angeboten. Durch die gewohnte Benutzeroberfläche, im Microsoft Outlook "Look-and-Feel" gehalten, ermöglicht es eine schnelle, kostengünstige Einarbeitung und gewährleistet eine hohe Userakzeptanz. Über 20.000 Endbenutzer in 17 Ländern profitieren schon von Nethelpdesk. Der Schlüssel zum Erfolg, ist die einfache Installation, intuitives Handling sowie effiziente Eigenschaften wie z. B. Eskalationsroutinen, individuelle Statistiken, Netzwerkdiagramme und die Nutzung als Wissensdatenbank. Interessierte können auf der Homepage eine kostenlose 30-tägigeTestversion downloaden. Zu finden unter: http://www.nethelpdesk.de =------------------- Zur CC-NET AG: CC-NET heißt "Computer & Communication Network" und steht damit für umfassenden Service im gesamten IT-Bereich: Beratung, Rechenzentrumsdienstleistungen und Sicherheitslösungen. Die CC-NET AG, im Jahre 1998 als CC-NET Internet-Systemhaus e. K. gegründet und seit 2001 als Aktiengesellschaft firmierend, folgt der Philosophie jedem Kunden genau den Service zukommen zu lassen der individuell benötigt wird. Deshalb achtet die CC-Net AG darauf, Ihren Kunden spezielle, genau für Ihren Bedarf passende Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen. Ihr Ansprechpartner bei CC-Net AG: CC-NET AG Herr Jörg Lauer Wattstr. 107 B 67065 Ludwigshafen am Rhein Tel.: 0621 587 1000 Fax: 0621 587 1005 =------------------- Zur blindwerk - neue medien KG: blindwerk - neue medien - ist die südpfälzische Agentur für Barrierefreies Industriewebdesign. Seit dem Jahre 2001 kombiniert blindwerk - neue medien erfolgreich die Welten Gebrauchstauglichkeit, Design und Barrierefreiheit im Internet. Die Agentur ist durch Jan Entzminger Inhabergeführt und beschäftigt zurzeit mehr als ein halbes dutzend Mitarbeiter. Zu den ausgewählten Kunden zählen Industrie, Mittelstand sowie die Öffentliche Hand. Ausgezeichnet wurde blindwerk - neue medien mit dem BIENE-Award für barrierefreies Internet. Des Weiteren ist blindwerk - neue medien in der Liste BIK 95+ und dem Barrierefreien Einkaufsführer Internet vertreten. Weitere angesehene Zertifizierungen, Gütesiegel und Informationen über die blindwerk - neue medien KG finden sich online unter http://www.blindwerk.de Ihr Ansprechpartner bei blindwerk - neue medien: blindwerk - neue medien KG Herr Jan Entzminger eMail: mailto:[email protected] Tel: +49 63 23 98 85 29 Fax: +49 63 23 9 49 25 00 Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

