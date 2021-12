DJ press1.de/Deutschlands größte Pilgerreise für Senioren: Generalaudienz bei Papst Ratzinger in Rom*

Deutschlands größte Pilgerreise für Senioren: Generalaudienz bei Papst Ratzinger in Rom* (press1) - 500 Senioren und Menschen mit Behinderung reisen mit Seniorenland und DUNITAL e.V. im November 2009 nach Rom. 10 ausgeloste Teilnehmer begegnen dem Heiligen Vater persönlich.* Seniorenland und DUNITAL e.V. ermöglichen ca. 500 Senioren eine geführte Reise nach Rom mit Teilnahme an der Generalaudienz des Heiligen Vaters. Seniorenland ist das führende Versandhandelsunternehmen für Seniorenbedarf und Sanitätshausartikel. DUNITAL e.V. hat sich darauf spezialisiert, behinderte und nicht behinderte Menschen zu den großen Wallfahrtsstätten der Welt zu bringen. Die Reise per Bus oder Flug ist komplett organisiert und betreut. Die 6- tägige Busreise (08.11. bis 13.11.2009) wird von den Städten Köln, München und Stuttgart aus starten. Für geschlossene Gruppen können auch zusätzliche Zustiege vereinbart werden. Wer sich für die 4-tägige Variante der Flugreise entscheidet (09.11. bis 12.11.2009), kann ab Frankfurt, München oder Düsseldorf direkt in die "ewige Stadt" fliegen. Der Preis für die Flugreise beträgt 635 Euro, für die Busreise 610 Euro. Höhepunkt der Reise ist der Besuch der Generalaudienz des Heiligen Vaters auf dem Petersplatz. 10 glückliche, ausgeloste Teilnehmer werden nach dem offiziellen Teil der Audienz zum Papst persönlich vorgelassen, um seinen Segen "hautnah" zu empfangen.* Außerdem findet eine Pilgermesse mit allen Teilnehmern im Petersdom statt und es gibt einen gemeinsamen Abend mit Essen, Wein und Musik - auf jeden Fall ein einmaliges und geselliges Erlebnis! "Bei unserer Pilgerreise machen wir uns auf den Weg, um Gott, unsere Mitmenschen und uns selbst auf eine andere Art und Weise zu erfahren. Wir verlassen den Alltag und das gewohnte Umfeld, um mit dem Körper, Geist und Seele an einem fremden Ort einzukehren und Neues zu entdecken.", so Geschäftsführer von Seniorenland Dominik Birgelen und Marco Thoma, Geschäftsführer von DUNITAL e.V. "Die Pilgerreise wird durch deutschsprachige Pfleger und Ärzte begleitet. So bringen wir alle Teilnehmer sicher und stressfrei zu den schönsten Sehenswürdigkeiten Roms, wie der Spanischen Treppe, dem Pantheon und den eindrucksvollen Pilgerkirchen Petersdom oder Santa Maria Maggiore. Die Reise ist auch eine ideale Gelegenheit um gleichgesinnte, nette Menschen kennenzulernen." Alle Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es auf http://www.seniorenland.com sowie http://www.dunital.eu. Die Reise wird von Arche Noah Reisen als Reiseveranstalter im Sinne des Vertragsrechts durchgeführt. *sofern der Heilige Vater zugegen ist. Pressekontakt: Detlef Klemme Pressesprecher Seniorenland GmbH E-Mail: mailto:[email protected] Tel. +49 525 16 947 287 Mobil +49 152 098 45 839 Alle bereitgestellten Informationen dürfen abgedruckt werden. Wir bitten im Falle des Abdrucks um ein Belegexemplar. Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1.de/ibot/db/press1.Birgelen_1232362537.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * Pilgerreise für Senioren-Papst Ratzinger (jpg, 612 KByte) [Quelle/Bildnachweis: © Seniorenland] * Pilgerreise für Senioren-Rom 1 (jpg, 792 KByte) [Quelle/Bildnachweis: © Seniorenland] * Pilgerreise für Senioren-Rom 2 (jpg, 767 KByte) [Quelle/Bildnachweis: © Seniorenland] http://www.seniorenland.com wurde von den Senioren-Scouts von Feierabend.de, der mit über 110.000 Mitgliedern größte deutsche Online- Club für Senioren, auf Herz und Nieren getestet. Er erhielt von ihnen das Prädikat "sehr empfehlenswert". Dominik Birgelen & Stefan Konrad Geschäftsführer http://www.seniorenland.com Presse-Direktkontakt: +49 (0) 525-16 947 287 (Herr Detlef Klemme) mailto:[email protected] Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2009 07:00 ET (12:00 GMT)