DJ press1.de/Erfolg ist kein Zufall, Service-Druck setzt Maßstäbe für Druckprodukte

Erfolg ist kein Zufall, Service-Druck setzt Maßstäbe für Druckprodukte (press1) - 16. Februar 2009 - Abwarten und die Dinge laufen lassen ist nicht ihr Ding. Thomas Grefen und Jochen Riegel gestalten lieber. Die Geschäftsführer der Druckerei Service-Druck in Neuss setzen dabei immer wieder auf Innovationen und Ausbau Ihrer Dienstleistung. Besonders in der Druckerei-Branche bedeutet Stillstand Rückschritt und das "Aus" für viele Unternehmen. Erfolg ist kein Zufall Seit Jahren gehört Service-Druck zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Branche und in unserer Region. Der Erfolg ist kein Zufall, sondern ein kontinuierlicher Prozess der Optimierung. "Wir wollen die bestmöglichste Dienstleistung für unsere Kunden. Dazu gehört es auch, mit innovativen Techniken zu arbeiten um Spitzenleistungen zu hart kalkulierten Preisen zu bieten", so die beiden Geschäftsführer. Der neuste Coup des Unternehmer- Duos: Der Epson Stylus Pro 11880. Gerade von Epson auf einer Messe vorgestellt, nahm ihn Service-Druck schon im Oktober in Betrieb. Bei einer Auflösung von 720 x 720 dpi und einer Druckbreite bis 160 cm können die verschiedensten Materialien bedruckt werden. Neben Bilderdruck auch Photopapier, PVC_Folien, Dibond Platten, Leinwand und Aquarellpapier. Das hochwertige Druckergebnis entspricht den Qualitätsansprüchen von Service- Druck. Maßstäbe setzen Dabei führen sie die Tradition eines Unternehmens fort, dass immer Maßstäbe in der Druckbranche gesetzt hat und noch immer setzt. Service- Druck gehört zu den ersten Druckereien, die mit Computer-to-Plate erfolgreich die Druckvorstufe zu neuen Standards gebracht hat. Die technische Ausstattung mit Heidelberger Druckmaschinen gehört zu den besten in ganz Deutschland. "Wir wollen das Beste für die Produkte unserer Kunden. Alle Produkte sind die Visitenkarten eines Unternehmens, daher legen wir höchsten Wert auf Qualität und eine termingerechte Fertigung", so Thomas Grefen. "Mit den Druckverfahren PAN4c und NovaTon erreichen wir Farbtiefen und Brillanzen, die Sie überraschen und überzeugen", ergänzt Jochen Riegel. Nur wenige Druckereien in Deutschland beherrschen dieses Farbsystem. Die Dienstleistung wurde ständig erweitert, so bitte Service- Druck neben dem Offsetdruck auch Digitaldruck an. Standards übernehmen, Qualität sichern, Umwelt schonen Dass sich die beiden Geschäftsführer nicht auf ihren Standards ausruhen, zeigt sich in den Aktivitäten diesem Jahr. Anfang 2008 lies sich das Unternehmen FSC (Forest Stewardship Council) -und PEFC (Pan-Europäischen Forst-Zertifizierung) -zertifizieren. Die Standardisierung in diesem Bereich der Rohstoffnutzung unterstreicht das hohe Engagement von Service- Druck für die Umwelt und die Transparenz der Rohstoffherkunft für ihre Kunden. Mit dieser Zertifizierung leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der weltweiten Waldbewirtschaftung da eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette unter ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekten vorgewiesen wird. Optimieren ist Dienst für den Kunden "Der Dienst für den Kunden treibt uns an. Wir optimieren stetig unser Leistungsportfolio. Unser Internet - Shop, Service-DruckExpress gibt jedem Kunden die Möglichkeit der Kostentransparenz und schnelle Abwicklung seiner Aufträge," versichern Jochen Riegel und Thomas Grefen. Durch ein kluges Netzwerk von Partnerunternehmen deckt Service-Druck den gesamten Druckbereich ab und bietet einen Fullservice, der den hohen Qualitätsansprüchen des Unternehmens nachkommt. Dabei steuert das Team der Druckerei alle Produkte und bietet mit nur einer Ansprechperson eine ideale Dienstleistung, die auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. Kurzfristige Druckaufträge können so trotz des Zeitdrucks mit der Aufmerksamkeit umgesetzt werden, die dem Produkt zukommt. Für die Zukunft ist Service-Druck in Neuss bestens gerüstet. Mit den gesetzten Standards und einer Firmenphilosophie, die sich dem Anspruch an Qualität und Innovationen verschreibt wird das Unternehmen eine der ersten Adressen in der Region Düsseldorf bleiben. Die Produktpalette von Servicedruck erstreckt sich über Flyer, Broschüren, Prospekte, Briefbogen, Visitenkarten, Klebebindungen, Schweizer Broschur, Plakate, Poster, Bücher bis hin zum Leinwanddruck Dieser bericht wurde von Anja Franken Düsseldorf geschrieben. http://www.service-druck.de http://www.service-druckexpress.de Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

