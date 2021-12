DJ press1.de/Online-Marktplatz baut aus - booklooker ergänzt sein Angebot um den Bereich "Spiele"

Online-Marktplatz baut aus - booklooker ergänzt sein Angebot um den Bereich "Spiele" Der Online-Marktplatz booklooker erweitert sein Angebot um die Bereich "Spiele". Bisher handeln die rund 500.000 Benutzer der Website mit gebrauchten Büchern, Filmen und Musik. "Da wir immer wieder nach der Möglichkeit gefragt wurden, mit Computer- und Gesellschaftsspielen zu handeln, haben wir die Website nun erweitert", so Geschäftsführer Daniel Conrad. Ganz bewusst wurde dabei ein Schwerpunkt auch auf klassische Gesellschaftsspiele wie Brett- oder Kartenspiele gelegt. Firmenportrait: Der Marktplatz booklooker wurde im Oktober 1999 gegründet. Mittlerweile werden monatlich ca. 100.000 Bestellungen abgewickelt. Das Prinzip bei booklooker ist denkbar einfach: Privatpersonen und Händler können Ihre Angebote kostenlos einstellen. Diese bleiben so lange in der Datenbank, bis sich ein Interessent findet. Lediglich bei einem erfolgreichen Verkauf werden 6,9% Provision (zzgl. MwSt.) fällig. Neben dem eigenen Marktplatz betreibt booklooker auch den Marktplatz-Bereich bei weltbild.de, buecher.de und jokers.de. Wörter: 144, Zeichen inkl. Leerzeichen: 1118 Zum Abdruck freigegeben Ansprechpartner für Presseanfragen: c-books GmbH Geschäftsführer Daniel Conrad Tel. 0177-4656369 mailto:[email protected] http://www.booklooker.de Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2009 08:39 ET (13:39 GMT)