DJ press1.de/SoftM wird internationale ERP-Marke des Comarch-Konzerns

SoftM wird internationale ERP-Marke des Comarch-Konzerns (press1) - München, 04.02.2009 - Auf einer Pressekonferenz in München haben die SoftM Software und Beratung AG, München und die Comarch Software AG, Dresden die künftige Rolle des Münchner Unternehmens in der Comarch Konzernstrategie für den ERP-Markt dargelegt. SoftM wird als internationale Marke für ERP im Comarch-Konzern positioniert. Unter dem Label "SoftM" wird ein komplettes Portfolio an betriebswirtschaftlichen Standardsoftwarelösungen für klein- und mittelständische Unternehmen zur Verfügung gestellt, das von einer "Out-of-the-box"-Lösung für Kleinunternehmen bis zur umfassenden Business-Software für den gehobenen Mittelstand reicht. Zentrale Zielsetzung beim Zusammenschluss der beiden Unternehmen, der zum 14. November 2008 mit der Übernahme der SoftM-Aktienmehrheit durch Comarch erfolgte, war es, die Wachstumsstrategie der SoftM AG voranzubringen und den Comarch-Vertrieb in Deutschland durch den Bekanntheitsgrad der Marke "SoftM" zu stärken. SoftM ist in den Geschäftsfeldern ERP, Finance und Systemintegration aktiv und hält eine starke Position im deutschsprachigen IT-Markt. Mit der Software Semiramis verfügt SoftM über eines der modernsten betriebswirtschaftlichen Standardsoftwaresysteme, das technologisch und ergonomisch neue Maßstäbe setzt und in den vergangenen Jahren mit über 300 Installationen in mittelständischen Betrieben international eine führende Position bei ERP-Systemen einer neuen Generation (ERPII) errungen hat. Mit SoftM Suite besitzt SoftM eine führende ERP-Lösung für die Plattform IBM System i. Beschleunigung von Time-to-Market und Internationalisierung Durch den Zusammenschluss mit Comarch soll zum einen die starke Position in den bestehenden Kernmärkten von SoftM in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgebaut werden, indem die Produktentwicklung beschleunigt wird. So lässt sich durch die umfangreichen Entwicklungskapazitäten des Comarch-Konzerns das Tempo beim Time-to-Market neuer Funktionen und Lösungen deutlich erhöhen. Neben dem Semiramis-Standort Hannover, der unverändert das Entwicklungszentrum für Semiramis bleibt, wird in Polen ein zusätzliches Semiramis-Team aufgebaut, das Aufgaben im Bereich der Anwendungsentwicklung übernehmen wird. Zum anderen wird die Position im internationalen Markt durch die Vertriebs- und Serviceressourcen des Comarch-Konzerns ausgebaut. Comarch kann mit einer Vielzahl von Niederlassungen und einem starken Vertriebspartner-Netzwerk insbesondere in Osteuropa diesen wichtigen Zielmarkt für die innovativen SoftM Produkte dynamisch erschließen. Weiterhin wird das gemeinsame Angebotsportfolio durch die neue ERP- Produktlinie des Comarch-Konzerns erweitert. Comarch hat für den Zielmarkt der kleinen Unternehmen (bis 50 Mitarbeiter) im vergangenen Jahr die "Out- of-the-box"-Lösung Altum auf den Markt gebracht. Das ERP-System wurde bereits als Innovationsprodukt 2008 auf der letzten CeBIT ausgezeichnet, erhielt den Titel "Best and most innovative product" von der Gartner Group und wurde von Microsoft zum Gewinner in der Kategorie ISV/Software Solutions gekürt. Einheitliche ERP-Marke SoftM Das gesamte Portfolio dieser ERP-Produktlinien wird nun unter der einheitlichen ERP-Marke SoftM vermarktet. Dabei werden die bestehenden Produktnamen durch den gemeinsamen ERP-Familiennamen SoftM ergänzt: - SoftM Semiramis - SoftM Suite - SoftM Altum Produktverantwortung, Marketing, Vertriebswege Die Verantwortung für die Produktentwicklung, das Produktmarketing und den Vertrieb liegt für SoftM Semiramis und SoftM Suite unverändert bei SoftM. Die Produktlinien werden von SoftM sowie über das ausgeprägte Vertriebspartnernetz inklusive Comarch mit seinem Partnernetzwerk vertrieben. Für die Entwicklung und Vermarktung von SoftM Altum ist Comarch zuständig. SoftM Altum wird im Internet über einen Webshop angeboten. Eine Testversion sowie eine 60-Tage-Demoversion werden als Entscheidungshilfen bereitgestellt. SoftM Altum ist eine leicht installierbare "Out-of-the- Box"-Lösung und stellt vorkonfigurierte Business-Prozesse bereit. Es enthält mobile Anwendungen zur Unterstützung der Lagerverwaltung und des Verkaufsprozesses sowie für Online-Reporting. Kommentar von Piotr Piatosa, Vice President Comarch SA, Krakau und Vorstandsvorsitzender der Comarch Software AG, Dresden: "Durch das Branding mit der renommierten ERP-Marke SoftM werden wir die Vermarktung von Altum stärken. SoftM Altum bildet eine ideale Ergänzung der SoftM Produktfamilie, die damit den gesamten Markt der mittelständischen Unternehmen adressiert." Ralf Gärtner, Mitglied des Vorstands und Leiter des Produkthauses ERP der SoftM AG, ergänzt: "Mit unserer gemeinsamen Strategie können wir das große Potenzial unserer innovativen Produkte voll entfalten und SoftM zu einem ERP-Brand machen, der europaweit wahrgenommen wird." Über Comarch Comarch ist ein internationaler Anbieter von IT-Lösungen für Geschäftsprozessoptimierung und Kundenbeziehungsmanagement. Gegründet vor über 15 Jahren, hat sich die Unternehmensgruppe weltweit etabliert und beschäftigt heute 3500 Mitarbeiter. Die Comarch Software AG mit Sitz in Dresden bedient als deutsche Tochtergesellschaft der Comarch SA den westeuropäischen Markt. Sie hat Filialen in Frankfurt/Main und Brüssel (Belgien), ein Tochterunternehmen in Frankreich und ist Hauptaktionär der SoftM Software und Beratung AG in München. Comarch bietet eigene Entwicklungen sowie Beratungs- und Integrationsdienste an. Die Produktpalette enthält Lösungen zu Billing, Kundenmanagement, Netzwerkmanagement, Kundenbindungsmanagement, EDI- Management, Unternehmensverwaltung und Finanzdienstleistungsmanagement sowie weitere Dienstleistungen (z.B. Hosting). Zu Comarchs Kunden zählen renommierte Großunternehmen des Telekommunikations- und Finanzdienstleistungssektors, des Handels sowie KMU aller Branchen. Über SoftM Die SoftM Software und Beratung AG ist ein führender Anbieter von IT- Komplettlösungen für den Mittelstand. SoftM ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Der Bereich ERP umfasst Entwicklung, Vertrieb und Implementierung integrierter betriebswirtschaftlicher Standardsoftware für mittelständische Industrie- und Handelsunternehmen; der Bereich Finance umfasst Entwicklung, Vertrieb und Implementierung von Rechnungswesensoftware für Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Controlling; das Angebotsportfolio im Bereich Systemintegration umfasst Produkte und Dienstleistungen rund um die IT-Infrastruktur. 1973 gegründet, betreut SoftM heute rund 4.000 Kunden mit 400 Mitarbeitern an 17 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Polen und Tschechien. Mehrheitsaktionär der SoftM Software und Beratung AG ist seit November 2008 die Comarch S.A., Krakau, eines der führenden polnischen IT-Unternehmen. SoftM ist ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der Comarch Gruppe. Weitere Informationen: SoftM AG, Messerschmittstr. 4, 80992 München Friedrich Koopmann, Pressereferent / Investor Relations Tel.: +49 (0) 89 / 143 29 1199 Fax: +49 (0) 89 / 143 29 1113 E-Mail: mailto:[email protected] http://www.softm.com Comarch Software AG, Chemnitzer Str. 50, 01187 Dresden Anja Solf, Pressereferentin Tel.: +49 (0) 351 / 3201 3207 E-Mail: mailto:[email protected] http://www.comarch.de Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

