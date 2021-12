DJ press1.de/WebTrends und Interwoven bündeln Strategien für Webanalyse und Content Management

WebTrends und Interwoven bündeln Strategien für Webanalyse und Content Management (press1) - München, 04. Februar 2009 - WebTrends, ein weltweit führender Anbieter für Webanalyse- und Online Marketing-Lösungen, arbeitet künftig mit Interwoven zusammen, dem international führenden Anbieter von Lösungen für Content Management. Ziel der Kooperation ist es, dem Markt Lösungen für eine nahtlose Integration von Content-Erstellung und Website Testing bzw. -Optimierung zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Vereinbarung reagieren beide Unternehmen auf den steigenden Anspruch der heutigen Internetnutzer, die von einer Website ausschließlich relevanten, qualitativ hochwertigen Inhalt erwarten. Durch die Zusammenarbeit erhalten Marketer die Tools, um ihren Online- Besuchern zur richtigen Zeit die richtigen Inhalte zur Verfügung stellen zu können. Denn sie bekommen die relevanten Informationen zur Hand, um das Besuchsverhalten zu verstehen und ihre Webinhalte entsprechend anzupassen. Im jeweiligen Content Management-System können Inhalte dann in Echtzeit, direkt und vollautomatisch optimiert werden. Der Stellenwert des Online Marketing im gesamten Marketingmix steigt kontinuierlich und so werden Webaktivitäten zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für Unternehmen. Marketingexperten benötigen deshalb geeignete Lösungen, mit denen sie das Online-Verhalten besser verstehen lernen. Nur so sind sie in der Lage ihre Online-Kunden zu segmentieren und diesen auf deren Bedürfnisse zugeschnittenen, relevanten Content bereitzustellen. ...wie das geht? Im ersten Schritt wird das Webangebot mit WebTrends Marketing Lab 2 genau analysiert. Die integrierte Online Marketing-Lösungssuite ermöglicht es durch unterschiedliche Funktionalitäten, wie u.a. Evaluierung des Besucherengagements und Performance-Optimierung, zielgenaue und effektivere Marketingkampagnen zu entwickeln. Im Anschluss daran werden zentrale Elemente der Website mit spezifischen Online-Tests verfeinert. Die Lösung zur Multivariablen-Optimierung von Interwoven erlaubt dabei das Testen einer nahezu unbeschränkten Anzahl an Faktoren. So können genau diejenigen Elemente ermittelt werden, die den größten Einfluss auf das Besuchsverhalten ausüben. Basierend auf der einzigartigen Methode der Interwoven Optimost-Lösung können Einstiegsseiten, Registrierungsseiten, Bestellseiten, Einkaufswagen sowie viele weitere Elemente schnell und effizient überprüft werden, um aus der Fülle möglicher Optionen die optimalen Seiten eines Webauftritts gezielt zu identifizieren. Durch die Zusammenarbeit mit Interwoven ist WebTrends in der Lage, vordefinierte Tagging-Komponenten bereits in seiner CMS-Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Anwender können Tags dann im Handumdrehen den einzelnen Seiten hinzufügen sowie Tagging-Vorlagen erstellen, die sie ganz einfach auf der ganzen Webseite zum Einsatz bringen können. Indem die Marketingexperten die Webanalysedaten direkt in ihrem Content Management- System zur Verfügung haben, können sie zeitnah gewünschte Verbesserungen und Veränderungen durchführen. So wird der Optimierungsprozess beschleunigt, d.h. die Online-Erfahrung für den Besucher wird schneller verbessert und Unternehmen sind in der Lage, kontinuierlich Inhalte und Aktionen auf ihre Wirksamkeit hin zu testen. Über Interwoven Interwoven ist ein weltweit führender Anbieter von Content Management- Lösungen. Softwarelösungen und Services von Interwoven ermöglichen die effiziente Nutzung von Content und schaffen damit wichtige Grundlagen für den Erfolg: Höhere Kundenzufriedenheit, bessere Zusammenarbeit und optimierte Geschäftsprozesse treiben das Geschäftswachstum in einem dynamischen Umfeld voran. Die einzigartigen Lösungen kombinieren Nutzerfreundlichkeit und Einfachheit mit höchster Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit. Somit kann das Potenzial von Content voll ausgeschöpft werden. Derzeit vertrauen mehr als 3.900 Unternehmen und professionelle Beratungsfirmen wie adidas, Airbus, Avaya, Cisco, DLA Piper, the Federal Reserve Bank, FedEx, HSBC,LexisNexis, Microsoft, Samsung, Shell, Samsonite und Yamaha auf die Lösungen von Interwoven. Mehr als 20.000 Entwickler und über 300 Partner tragen zum Produkt- und Serviceangebot von Interwoven bei. Über WebTrends Inc. WebTrends entwickelt integrierte Lösungen für Webanalyse und umfassendes Online-Marketing, mit denen sich Marketingkampagnen und Customer Engagement gezielt optimieren lassen. WebTrends Marketing Lab umfasst leistungsstarke Lösungen für Analyse, Suchmaschinen-Marketing und Visitor Intelligence, die Unternehmen weltweit dabei unterstützen, die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu verstehen, Neukunden zu gewinnen sowie Marketing und Brand Awareness zu fördern. Tausende von renommierten internationalen Unternehmen wie BMW, VW, Ikea, Xerox, McAfee, BASF, Lufthansa, RWE, O2, T- Mobile, Horizon, Financial Times, Microsoft uvm. vertrauen auf die Lösungen und bewährten Kundenservices von WebTrends, um ihre Marketinginitiativen zum Erfolg zu führen. Weitere Informationen sind erhältlich unter http://www.WebTrends.de.

