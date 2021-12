DJ pressehof.de/DENK[HOUSE] Systems mit neuen Innovationen auf der CeBIT 2009

Oberthulba - Unternehmenserfolg ist planbar und durch effiziente Systemanalysen und Lösungen umsetzbar. In der Zeit vom 03. bis 08. März bietet DENK[HOUSE] Systems auf der CeBIT 2009 als Mitaussteller von Datafox in Halle 6 / E09 innovative stationäre und mobile Datenerfassung, Maschinendatenerfassung sowie Organisationssoftware inkl. Empfehlung und Umsetzung. Gemeinsam mit Datafox, dem Lieferanten für Datenerfassungsgeräte, werden neue praxisorientierte Hard- und Softwarelösungen für Unternehmen sofort umsetzbar. So können Handwerksbetriebe, Dienstleister, Produktionsbetriebe, Vertriebsbüros oder Servicestationen angepasst an ihre speziellen Anforderungen von einer effizienten Datenverwaltung profitieren, ganz gleich ob der Schwerpunkt auf automatischem Bestellwesen, Verkaufsstatistiken oder auf Warenwirtschaft ausgerichtet ist. Wenn es um Unternehmensvisionen, Organisation und Mitarbeiterpotenzialanalysen geht, helfen effektive Angebote - Infos unter: www.denkhouse-systems.de - Unternehmen aus mancher Grauzone heraus und schaffen Transparenz nach dem Motto "aus der Praxis für die Praxis in eine erfolgreiche Zukunft". Hardwareterminals zur Personalzeiterfassung und Betriebsdatenerfassung sowie mobile Terminals (Timeboys) von Datafox ermöglichen effektive Steuerung und Verwaltung aller Unternehmensdaten und optimales Zeit- und Personalmanagement. Dabei orientiert sich das Praxis-Team immer am Erfolgsmenü des Kunden, ganz gleich ob es sich um Kundenwerbung oder um Auftragsentwicklung handelt. Erfolgsorientierten, die einen neuen Wirkungskreis suchen, bietet DENK[HOUSE] Systems neue Aufgabengebiete als Niederlassungsleiter und Handelsvertreter. Seit kurzem ist die Firma DENK[HOUSE] Systems mit einer Niederlassung auch in Hannover vertreten, Kontakt ist möglich über: DENK[HOUSE] Systems e.K., Podbielskistraße 333, 30659 Hannover, Tel.: +49 (0)511 5406436. Für die neue Niederlassung wird derzeit noch ein Handelsvertreter oder Niederlassungsleiter gesucht. Keywords: Unternehmenslösung, mobil, Datenerfassung, Personalzeit, Auftragserfassung, Maschinendatenerfassung, DenkHouse, Datafox, Mitarbeiterpotenzial, Zeiterfassung, Warenwirtschaft, CRM Pressekontakt: Redaktionsbüro für Bild + Text Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit Frank-Michael Preuss - Fotograf & Journalist Mendelssohnstrasse 7 - 30173 Hannover fon: 0511 4716-37 - fax: 0511 4716-38 mobil : 0177 5040064 [email protected] http://www.fmpreuss.de http://redaktionsbuerofuerbildundtext.blogspot.com XING-Gruppe Online-PR: http://www.xing.com/group-31935.6da190 DENK[HOUSE] Systems e.K. Quellenstr. 12 97723 Oberthulba Tel.: +49 9736 7515850 Fax: +49 9736 7515844 [email protected] http://denkhouse-systems.de Firmenportrait: DENK[HOUSE] - Analyse - Empfehlung - Umsetzung "Aus der Praxis, für die Praxis". DENK[HOUSE] zeigt den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Die Firma DENK[HOUSE] Systems e.K. zeigt hier für Unternehmen nach eingehender Analyse des betrieblichen IST-Zustandes und differenzierten Finanzanalysen den aktuellen Deckungsbetrag auf und bietet umfassende Möglichkeiten zur Sichtbarmachung unterschiedlicher Zukunftsszenarien. Dabei werden bestehende Softwaremodule effizienter angepasst oder gebündelte Lösungen aus den Bereichen mobile Daten-, Personalzeit-, Auftrags- und Maschinendatenerfassung als mögliche Werkzeuge angeboten, um den angestrebten Unternehmenserfolg zu erreichen. Unterschiedliche Werkzeuge kommen dabei zum Einsatz, unter anderem: Personalzeiterfassung Auftragszeiterfassung Fahrzeugdatenerfassung Betriebsdatenerfassung Prozessdatenerfassung Mitarbeiterpotenzialanalyse Finanzplanung und -überwachung Terminalserver und Fernzugriff Link zur Mitteilung: http://www.pressehof.de/Pressemitteilungen_n_1.htm&meld=10-2380-Internet-IT- Software-DENK-HOUSE-Systems-mit-neuen-Innovationen-auf-der-CeBIT-2009 Dies ist eine Mitteilung von pressehof.de. Für den Inhalt ist ausschließlich pressehof.de verantwortlich.

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2009 05:15 ET (10:15 GMT)