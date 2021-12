DJ pressehof.de/Hundekrankenversicherung im Vergleichsrechner

Bottrop - Die Fa. IAK GmbH bietet ab sofort allen Hundehaltern im Internet den ersten Vergleichsrechner zur Hundekrankenversicherung und Hunde-Operationsversicherung an. Die Nachfrage nach einer Hundekrankenversicherung oder einer Hunde-Operationsversicherung ist in Deutschland in den letzen Monaten stark gestiegen. Nachdem in Skandinavien schon jeder zweite Hund, in Großbritannien jeder vierte Hund krankenversichert ist, sind es in Deutschland erst 1% aller Hunde - mit zunehmender Tendenz. Nun hat der Internetmakler Fa. IAK GmbH auf seinem Internetportal vergleichen-und-sparen.de den ersten Vergleichsrechner für die Hundekrankenversicherung und alternativ auch der Hunde-Operationsversicherung vorgestellt. Mit den Tarifen der AGILA-, ALLIANZ-, AXA-, Uelzener- und PreVet-Helvetia-Versicherung bietet der Makler eine Übersicht aller großen Anbieter dieser Versicherungsarten. In Deutschland widmen sich erst wenige Versicherungsgesellschaften dieser Absicherung für Hundehalter. Der Hundehalter erhält durch den Internetrechner einen sofortigen Überblick über die Leistungen, Bedingungen und Beiträge der verschiedenen Versicherer. So unterscheiden sich diese in vielen Bereichen - angefangen vom zulässigen Höchsteintrittsalter der Hunde über die Höchstentschädigungsgrenzen pro Versicherungsjahr bis zu den maximalen Erstattungssätzen. Durch den Einstieg der Allianz-Versicherung ab Mitte 2008 kam der Versicherungsmarkt in Bewegung. Mit Wirkung ab Januar 2009 hat z. B. die AGILA-Versicherung ihre Tarifwelt geändert und die Höchsterstattungsgrenze von 650 auf 1.000 Euro pro Versicherungsjahr erhöht. Zusätzlich kann der Hundehalter ein Vorsorgepaket für seinen Hund abschließen, wodurch Kosten für Vorsorgemaßnahmen bis zu 100 Euro abgesichert sind. Die Uelzener Versicherung feiert im Jahr 2009 die 25-jährige Einführung ihrer Tierkrankenversicherung. Dazu erhält jeder Hundehalter, der eine Hunde-Operationsversicherung abschließt, einen einmaligen Zuschuss zur Implantation eines Mikrochips mit 25 Euro. In vielen Gemeinden und ganzen Bundesländern wie Hamburg oder Sachsen-Anhalt ist die Implantation eines Mikrochips verbindlich für jeden Hund vorgeschrieben. Weitere Informationen zu den Vergleichsrechnern zur Hundekrankenversicherung finden sich hier: http://www.vergleichen-und-sparen.de/hundekrankenversicherung.html bzw. http://www.vergleichen-und-sparen.de/hundeopversicherung.html Pressekontakt: IAK Industrie Assekuranz Kontor GmbH Horster Str. 26-28 46236 Bottrop Tel. (02041) 77 44 7 - 0 Fax (02041) 77 44 7 - 79 Ansprechpartner: Ralf Becker Email: [email protected] Web: www.vergleichen-und-sparen.de Firmenportrait: Die Firma IAK GmbH ist ein seit 25 Jahren tätiger Versicherungsmakler und hat sich auf den Internetvertrieb von Versicherungen spezialisiert. Die IAK GmbH betreut heute bereits über 220.000 Kunden. Link zur Mitteilung: http://www.pressehof.de/Pressemitteilungen_n_1.htm&meld=23-2373-Versicherung -Vorsorge-Hundekrankenversicherung-im-Vergleichsrechner Dies ist eine Mitteilung von pressehof.de. Für den Inhalt ist ausschließlich pressehof.de verantwortlich.

