DJ PRESSESPIEGEL/News im Web

EU-FINANZMINISTER SEHEN SCHWARZ FÜR 2010: Die EU-Finanzminister geben die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung im kommenden Jahr offenbar auf. Es sei "höchst unsicher", ob das Wachstum 2010 wieder anspringe, heißt es in einem Papier der Minister für den EU-Gipfel am 19. März, das der "Financial Times Deutschland" vorliegt. www.ftd.de

OPEL SETZT LOHNERHÖHUNG AUS: Auf die Opelaner kommt ein deutlicher Lohnverzicht zu. Opel-Betriebsratschef Harald Lieske spricht von einem Minus im zweistelligen Prozentbereich. Ob es soweit kommt, ist noch offen. Fest steht, dass eine geplante Lohnerhöhung nicht durchgeführt wird. Opel-Aufsichtsrat Armin Schild stellt klar, dass Opels Problem aber nicht bei den Lohnkosten liegt. www.handelsblatt.de

UNTERNEHMEN BESTÜRMEN DIE KfW: Das 25 Mrd EUR teure Kreditprogramm der Staatsbank KfW elektrisiert Deutschlands Firmen. Insbesondere die von der Krise besonders betroffenen Mittelstandsunternehmen fragen nach Krediten an. Für die KfW gerät die Wirtschaftsflaute zur Bewährungsprobe. www.ftd.de

POST LUCHST FMC VORSTAND AB: Der Finanzvorstand von Fresenius Medical Care (FMC), Lawrence Rosen, 51, wechselt nach "FTD"-Informationen zur Deutschen Post. Rosen solle auf der heutigen Aufsichtsratssitzung als Nachfolger von Finanzvorstand John Allan ernannt werden, der Ende Juli ausscheidet. www.ftd.de

