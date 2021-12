DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

RWE - Der RWE-Vorstandsvorsitzende Jürgen Großmann sieht nach wie vor Chancen für die Atomkraft auch in Deutschland. Mittelfristig prognostiziert er einen weiteren Anstieg der Strompreise. (Süddeutsche Zeitung S. 20)

ROSENTHAL - Die italienische Familienfirma Sambonet Paderno Industrie hat ein fertiges Konzept für eine Übernahme der insolventen Porzellanfirma Rosenthal vorgelegt, heißt es. Sambonet wolle Rosenthal als Ganzes kaufen, hieß es in Verhandlungskreisen. (FTD S. 7) WGZ BANK - Der Vorstandsvorsitzende der WGZ Bank, Werner Böhnke, ist mit dem Geschäftsverlauf im Jahr 2008 und im Januar 2009 zufrieden. Er spürt eine gute Nachfrage. Die Fusion mit der DZ Bank, die in tiefroten Zahlen steckt, steht er, doch solle die Maxime gelten "Sorgfalt vor Tempo". (Handelsblatt S. 24)

HRE - Der staatliche Sonderfonds Soffin will am Donnerstag mit dem Großaktionär des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate (HRE), dem US-Investor Flowers, über die Rettung des Instituts verhandeln, heißt es in Regierungskreisen. (FTD S. 15)

