DJ pressetext.de: Das neue Schweizer Energiefachbuch 2009 - Mit Energie-Effizienz zur Energie-Wende

St. Gallen (pts/21.01.2009/13:45) - Nachhaltig investieren, mit Profit planen, bauen und betreiben - das sind die Schlüsselthemen im neuen Schweizer Energiefachbuch 2009 mit Fokus auf: - Immobilienprojekte in Masdar City (Abu Dhabi) - wie eine Stadt mit Schweizer Zentrum ihren Energiebedarf selbst deckt - Berechnungsmodelle für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Immobilien - Beispielhafte Minergie-P®- und Minergie-ECO®-Projekte: erste Minergie-P® Sporthalle der Schweiz in Rüti, Wohnsiedlung Brunnenhof in Zürich - Die Zukunft des Lichts - LED im Vormarsch - Beleuchtungssanierung - Personen sensitiv gesteuert - Facility Management - ein Plädoyer gegen zu viel automatisierte Technik - Energiecontracting - Klimaschonend Heizen/Kühlen im Verbund - Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft - das Beispiel Zürich - Forschungsprojekte Solarwärmespeicherung, Solarwärme, Photovoltaik Sachlich fundiert werden Effizienzoptionen und Energieeinsparpotenziale aufgezeigt, die in Gebäuden und in der Technik stecken. Nützlich auch die überzeugenden Beispiele aus der Anwenderpraxis, Argumente aus Forschung und Entwicklung sowie der Überblick über Wirtschaftlichkeit und Finanzierung energieeffizienter Gebäudetechnik. Damit haben Architekten und Ingenieure, Investoren und Bauherren ein aktuelles und umfassendes Kompendium mit allen planungsrelevanten Fakten für nachhaltiges Bauen. Von städtebaulichen Rahmenbedingungen, Normen und rechtlichen Grundlagen über Entwurfskriterien und Planungsmethoden bis zum ressourcenschonenden Materialeinsatz stellt das Schweizer Energiefachbuch ein fundiertes Nachschlagewerk und tägliches Arbeitsinstrument mit 280 Seiten Praxisnutzen dar. Hilfreich auch der Schnellzugriff auf kompetente Ansprechpartner wie ausgewiesene Haustechnik- und Energie-Ingenieure. Von hohem Praxisnutzen sind auch die im Buch enthaltenen Energiekennzahlen, Ökobilanzen, Minergiefakten und vieles mehr. Schweizer Energiefachbuch 2009, 280 Seiten, 4-farbig Einzelpreis Fr. 61.-- / im Abonnement Fr. 51.-- Herausgeber Roland Köhler, KünzlerBachmann Medien AG Geltenwilenstrasse 8a, 9001 St. Gallen T 071 226 92 92, F 071 226 92 93 Email: [email protected] , URL: http://www.kbmedien.ch Kontakt Redaktion Sigrid Hanke (Chefredaktorin) Sigrid Hanke Medienarbeit Feldeggstrasse 89, 8008 Zürich T 043 499 99 01, F 043 499 99 31 Email: [email protected] Kontakt Verlag Redaktionsexemplare sind direkt zu bestellen bei Frau Kerstin Oehmichen, KünzlerBachmann Medien AG Geltenwilenstrasse 8a, 9001 St. Gallen T 071 226 92 92, F 071226 92 93 Email: [email protected] , URL: http://www.kbmedien.ch (Ende) Aussender: künzlerbachmann medien ag Ansprechpartner: Kerstin Oehmichen Email: [email protected] Tel.: 0041 71 226 92 92 Quelle: http://pressetext.com/pte.mc?pte=090121023 © pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.de - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter [email protected] oder Tel. +43-1-81140-300.

