DJ pressetext.de: Domain-Handel wird seriös - DomainQuadrat setzt auf individuelle Beratung - Marketing-Spezialist vom 27. bis 29. Jänner auf der ITnT 2009

Wien (pts/21.01.2009/14:45) - Domain-Handel und Domain-Verkauf: In den USA, Großbritannien oder Deutschland sind diese Themen längst in aller Munde. Was sich dort bereits zu einem starken Wirtschaftszweig entwickelt hat, ist allerdings in Österreich noch weitgehend unbekannt. "Viele wissen gar nicht, dass man vergebene Domains kaufen, ja mit ungenutzten Domains sogar bares Geld verdienen kann", sagt Ing. Alexander Ernst, geschäftsführender Gesellschafter der Firma DomainQuadrat Marketing GmbH. Deshalb macht sich DomainQuadrat nun daran, aktiv über Produkte und Services rund um das Thema Domains aufzuklären. Auf der runderneuerten Homepage http://www.domainquadrat.com findet der interessierte User ab sofort laufend aktualisierte Artikel und News rund um Domains. So wird etwa der Frage nachgegangen, was eigentlich eine gute Domain ausmacht oder ob Domain-Handel moralisch bedenklich ist. "Vergleicht man Domains etwa mit Immobilien, ist an deren Verkauf bzw. Vermittlung nichts Verwerfliches", erklärt Ing. Alexander Ernst. Allerdings sorge der fehlende Preisindex oftmals dafür, dass die Preisvorstellungen von Interessent und Anbieter weit auseinander liegen. "Auch aus diesem Grund ist für uns individuelle Beratung sehr wichtig", betont Ing. Alexander Ernst. "Wir stehen den Kunden mit unseren Produkten und Services beim gesamten Lebenszyklus einer Domain - von der Registrierung über die Vermarktung, den Handel und den Verkauf - unterstützend zur Seite." Nicht nur Domain-Profis können sich auf der Website http://www.domainquadrat.com über aktuelle Domain-Verkaufspreise oder Domain-Auktionen auf dem Laufenden halten. Oft bleiben aber dennoch Fragen offen, die sich nur in einem persönlichen Gespräch klären lassen. Dann kann man sich leicht und unproblematisch an DomainQuadrat wenden. "Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um Domains geht", verspricht Ing. Alexander Ernst. Einen Eindruck von der Welt der Domains und der Beratungstätigkeit von DomainQuadrat kann man sich vom 27. bis 29. Jänner auf der ITnT 2009 verschaffen. In Halle D am Stand D0439 präsentiert das Unternehmen ein wahres Produktfeuerwerk rund um das Thema Domains. Im Rampenlicht stehen dabei folgende Punkte: - das neue Portal für die Domain-Registrierung mit vielen nützlichen Features - Content-Parking: Domainparking war gestern - Domain-Werbung: zielgerichtete Werbung treffsicher auf Top-Domains - Domain-Handel: An- und Verkauf von Domains Über DomainQuadrat Die DomainQuadrat Marketing GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit individueller Beratung und einem umfassenden Service-Angebot den schwächelnden Domainmarkt in Österreich anzukurbeln und das Bewusstsein rund um Domains zu stärken. Das im Februar 2008 gegründete Unternehmen unter Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Ing. Alexander Ernst verfügt über langjährige Erfahrung im Provider- und Domain-Business. (Ende) Aussender: DomainQuadrat Marketing GmbH Ansprechpartner: Ing. Alexander ERNST Email: [email protected] Tel.: +43/720/300 320 Quelle: http://pressetext.com/pte.mc?pte=090121030 © pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.de - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter [email protected] oder Tel. +43-1-81140-300.

