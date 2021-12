DJ pressetext.de: Douze inventeurs nominée pour le prix "Inventeur européen de l'année 2009" - La remise des prix aura lieu à Prague le 28 avril 2009

Bruxelles/Munich (pts/19.03.2009/08:00) - L'Office européen des brevets (OEB) et la Commission européenne ont aujourd'hui rendu publics les noms des douze nominés au prix "Inventeur européen de l'année 2009". Les inventions reflètent nombre des grands défis actuels, les thèmes dominants étant ceux de l'énergie, de l'environnement et de la santé. Grâce à leurs innovations protégées par brevet, les inventeurs nominés par un jury international ont enrayé des maladies, exploité de nouvelles énergies, amélioré des mesures de sécurité et permis de créer de nouveaux concepts en matière de mobilité. Toutes les innovations nominées correspondent à l'esprit de "l'Inventeur européen de l'année", symbole de la force innovatrice des hommes, qui est à la base du progrès technique, économique et social. Parmi les nominés figure Adolf Goetzberger (catégorie : ?uvre d'une vie). Il est considéré comme étant à l'origine de l'exploitation commerciale de l'énergie solaire. Sans le Japonais Shoichi Sasaki (catégorie : pays non européens), il n'existerait encore aucun véhicule hybride commercialisable à être doté de batteries longue durée performantes. M. Yiqing Zhou (catégorie : pays non européens) est le premier scientifique chinois nominé. Son traitement à base d'herbes passe pour le médicament le plus efficace contre cette maladie tropicale bien connue qu'est le paludisme. Le britannique John Daugman (catégorie : PME/recherche) a transposé le caractère unique de l'?il humain en un procédé de reconnaissance fiable basé sur un algorithme complexe. Ce procédé contribue ainsi à plus de sécurité dans le monde entier. La britannique Fiona Fairhurst (catégorie : industrie) a révolutionné le monde de la natation en développant sa combinaison "Fastskin", proche de la structure de la peau des requins. Les autres nominés sont Raoul Parienti (France) pour son assistant personnel de lecture "Top Braille" pour non voyants, Maria-Regina Kula (Allemagne) pour l'utilisation d'une enzyme comme catalyseur pour des méthodes de production écologiques dans l'industrie chimique, Brian Druker (USA) et Jürg Zimmermann (Suisse) pour l'invention d'un nouveau médicament contre la leucémie myéloïde chronique, Hendrikus Meijer et Huibert den Hartog (Pays-Bas) pour un fourneau à faible consommation d'énergie permettant la fabrication de fonte, Joseph Le Mer (France) pour un échangeur de chaleur à haute efficacité énergétique, ainsi que Bartolomej Janek (Slovaquie) pour un système de réduction par engrenage, qui constitue la nouvelle référence dans le domaine de la robotique, et Mario "Frank" Rudy (USA) pour un système amortisseur de chocs pour chaussures de sport. La cérémonie de remise des prix, qui se tiendra à Prague le 28 avril 2009, révélera les noms de ceux qui, dans les quatre catégories industrie, PME/recherche, pays non européens et ?uvre d'une vie ont terminé en vainqueur cette course prestigieuse. Parmi les anciens lauréats figurent Peter Grünberg, qui sera par la suite prix Nobel de Physique (2006), et Erik De Clercq (2008), qui a mis au point la combinaison de médicaments ayant permis de sauver de nombreux malades atteints du SIDA. Pour Günter Verheugen, Vice-Président de la Commission européenne chargé des entreprises et de l'industrie, "ce concours révèle tout le potentiel d'inventions véritablement révolutionnaires en Europe, ce dont nous avons instamment besoin aujourd'hui pour résoudre les problèmes à l'échelle mondiale et relancer notre économie. Les inventions de tous les nominés témoignent de la force d'innovation et de la compétitivité de l'Europe." Alison Brimelow, Présidente de l'Office européen des brevets : "Les brevets jouent un rôle déterminant dans la diffusion de nombreuses innovations technologiques. Il s'agit de renforcer ce rôle en mettant en oeuvre une politique de la qualité cohérente dans le cadre du système européen des brevets, seul moyen de conférer demain aux inventions majeures une protection par brevet efficace et appropriée." (Ende) Aussender: European Patent Office / Europäisches Patentamt Ansprechpartner: Rainer Osterwalder Email: [email protected] Tel.: +4989/23991820 Quelle: http://pressetext.com/news/090319006/ © pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.de - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter [email protected] oder Tel. +43-1-81140-300.

