DJ pressetext.de: Expansion von dynaTrace in EMEA - Roger Andrews wird Vice President Sales EMEA

Expansion von dynaTrace in EMEA - Roger Andrews wird Vice President Sales EMEA

Linz (pts/21.01.2009/11:01) - Die dynaTrace software GmbH, Marktführer im Bereich Continuous Application Performance Management Lösungen für den Einsatz im gesamten Application Lifecycle, hat Roger Andrews zum Vice President Sales EMEA (Europe, Middle East, Africa) ernannt. Andrews kann auf einem soliden Fundament aufbauen, das dynaTrace in den vergangenen drei Jahren gelegt hat. Mit seinen Erfahrungen - der Vertriebsprofi zeichnete vor einigen Jahren bei Wily für diese Region verantwortlich - wird er bei dynaTrace zur Beschleunigung von Umsatz- und Kundenwachstum beitragen. "Der europäische Schauplatz mit namhaften Kunden wie UBS, Deutsche Post, die Schweizer Armee, ARZ, Provinzial und Arval wird weiterhin den Löwen-Anteil unseres Geschäfts ausmachen", sagt dynaTrace-CEO John Van Siclen. "Roger hat sich bewährt, in der Frühphase von Unternehmen Sales-Teams aufzubauen. Das hat er sowohl bei ATG und später bei Wily bewiesen. Er kennt den APM-Markt bestens und weiß, wie man Mehrwert für Kunden generiert. Ich freue mich, dass Roger gerade in der aktuellen Phase zu uns gekommen ist, um unsere Geschäfte in EMEA schnell und effizient weiter zu entwickeln." Andrews wechselt zu dynaTrace von Troux Systems, wo er als Senior Vice President und General Manager für EMEA ein erstklassiges Verkaufs-Team aufgebaut und so das Geschäft schnell voran gebracht hat. Vor seiner Tätigkeit bei Troux war er bei Wily Technology als Vice President Sales für die Region EMEA, wo er mit seiner Sales Organisation dazu beigetragen hat, den Umsatz in weniger als drei Jahren auf über 20 Millionen Dollar zu steigern, bis Wily von CA für 375 Millionen Dollar übernommen wurde. In mehr als 20 Jahren Berufserfahrung hat Roger Andrews in Sales- und Management-Positionen tiefe Einblicke bekommen, welchen Herausforderungen sich die Software-Industrie - insbesondere bei der Entwicklung von business-kritischen Anwendungen - stellen muss. Vor seinem Erfolg bei Wily war Andrews General Manager EMEA beim e-Commerce-Marktführer ATG, und zwar drei Jahre lang vom Start weg bis zur Umsatzmarke von 70 Mio. Dollar. Davor war Andrews in verschiedenen Führungspositionen bei Eyretel, Sterling Software und Wang. "Die Gründer von dynaTrace haben in einer sehr kurzen Zeit ein unglaubliches Unternehmen aufgebaut. Die hohe Kundenakzeptanz beweist den einzigartigen Wert von dynaTrace und zeigt, dass die IT in allen Abteilungen - von Development bis Operations - heute mehr braucht, als traditionelle APM-Lösung anbieten können", sagt Andrews. "Ich habe dynaTrace sorgfältig geprüft bevor ich mich für die neue Aufgabe entschieden habe, und je tiefer ich bohrte, umso überzeugender fand ich das Unternehmen, seine Produkte und Lösungen. Ich bin wirklich begeistert von der Denkweise und Innovationskraft des Unternehmens und von der Möglichkeit, den einzigartigen Kundennutzen von dynaTrace im gesamten EMEA-Markt zu positionieren, und so das Wachstum von dynaTrace zu beschleunigen." Über dynaTrace software GmbH dynaTrace software ist der Technologieführer bei Continuous Application Performance Management für geschäftskritische Java- und .NET-Anwendungen. Führende Unternehmen wie UBS, LinkedIn, Deutsche Post, Deutsche Bahn, Fiducia, Novell, OeNB und Siemens nutzen die patentierte PurePath Technology®. Damit können einzelne Transaktionen über mehrere untereinander kommunizierende Server und Tiers hinweg analysiert werden. Mit dynaTrace erhalten sowohl Administratoren als auch Entwickler, Tester und Performance-Analysten ein besseres Verständnis über die dynamischen Prozesse in den verteilten Applikationen. Dies erlaubt den IT Mitarbeitern über den gesamten Applikations-Lebenszyklus hinweg eine schnelle Rekonstruktion der problematischen Transaktionen um die Ursache zu identifizieren und das Problem um bis zu 80 Prozent schneller zu lösen. http://www.dynatrace.com (Ende) Aussender: dynaTrace software GmbH Ansprechpartner: Mag. Hubert Thurnhofer Email: [email protected] Tel.: +43 699 1266 0929 Quelle: http://pressetext.com/pte.mc?pte=090121010 © pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.de - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter [email protected] oder Tel. +43-1-81140-300.

