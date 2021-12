DJ pressetext.de: Sony Music wählt MATERNA und GlobalCollect als Kooperationspartner - Aufbau eines Artist-Shop-Konzeptes für Endkunden in Europa

Dortmund (pts/16.02.2009/10:00) - Sony Music hat mit MATERNA Communications eine Vereinbarung getroffen, nach der beide Unternehmen ein neuartiges Angebot für den Verkauf von digitalen Downloads auf den Sony Music Artist Webseiten direkt an den Endkunden in Europa realisieren wollen. Der Dienst wird - in Kooperation mit dem Payment Service Provider GlobalCollect - eine große Anzahl von lokalen Zahlungsmethoden ermöglichen. Das genaue Datum des Starttermines und Informationen zu den angebotenen Diensten werden in den kommenden Wochen veröffentlicht. Über MATERNA Information & Communications MATERNA ist ein führendes Software-Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiter und erzielte 2007 einen Umsatz von 175 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Dortmund ist das Unternehmen mit Geschäftsstellen und Tochtergesellschaften im gesamten Bundesgebiet sowie in Europa vertreten. Die Business Unit Communications vertreibt Service Plattformen, Premium Content Services sowie Sprach- und Videoanwendungen. Außerdem ist MATERNA erfolgreich als MVNE positioniert und ein international bekannter Anbieter von Festnetz-Diensten. Zum Portfolio gehören außerdem CUSS-Lösungen für Fluglinien und Flughäfen. Seine Fähigkeit, schwierige und komplexe Herausforderungen für seine Kunden zu lösen, macht das Unternehmen zu einem gefragten Partner für Netzbetreiber, Service Provider, Unternehmen und Agenturen. Das Portfolio der Business Information besteht aus Prozess- und Technologie-Beratung sowie der zugehörigen Implementierung von IT-Lösungen. Wichtige Branchen sind die öffentliche Verwaltung, die Informations- und Kommunikationstechnologie (ITK) sowie die diskrete Fertigungsindustrie. MATERNA verfügt zudem über eine hohe Fachkompetenz in den Bereichen Service-Management und Web-Services. Weitere Informationen: Antje Krämer MATERNA Information & Communications, Vosskuhle 37, D-44141 Dortmund Tel: +49 (0)231 5599 - 8396 E-mail: [email protected] http://www.materna-communications.de (Ende) Aussender: Materna Information & Communications GmbH. Ansprechpartner: Antje Krämer Email: [email protected] Tel.: +49 231 55 99 8396 Quelle: http://pressetext.com/pte.mc?pte=090216009 © pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.de - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter [email protected] oder Tel. +43-1-81140-300.

