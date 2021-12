DJ pressetext.de: Truveo mit neuer Videosuche für das iPhone - Neue intelligente Suchfunktion mit mehr als 145 Millionen Videos für das iPhone

San Francisco/Hamburg (pts/20.01.2009/12:40) - Truveo hat die zweite Generation seiner ausgezeichneten Videosuche für das iPhone veröffentlicht. Die neue Version bringt neue Funktionen und noch mehr Videos. Mit der weiterentwickelten mobilen Videosuche von Truveo für das iPhone können Nutzer nun auf mehr als 145 Millionen Videos (Truveo interne Daten, Dezember 2008) zugreifen. Damit ist Truveo die größte Video-Suche für das iPhone. "Truveo hat als erstes Unternehmen eine Video-Suchmaschine für das iPhone auf den Markt gebracht und wir freuen uns, dass wir nun die ersten sind, die eine zweite Generation einer Video-Applikation für das iPhone vorstellen. Wir haben viele Anregungen aus dem Feedback, das wir von Nutzern erhalten haben, umgesetzt", so Pete Kocks, President von Truveo und Vice President von AOL. "Mit dem umfassendsten Video-Suchverzeichnis und einer ausgezeichneten Applikation für das iPhone haben wir Truveo perfekt positioniert, um weiterhin den Markt der Videosuche anzuführen." Die neuesten Funktionen von Truveo für das iPhone umfassen unter anderem: - Eine intelligente Suchfunktion, die eine Suche vereinfacht indem sie Nutzern Schlüsselworte oder sogar Programme vorschlägt. Gibt ein iPhone-Nutzer beispielsweise "The Off" bei Truveo ein, so wird die Suchmaschine nicht nur automatisch "The Office" vorschlagen, sondern darüber hinaus "show:The Office" anbieten, d. h. es erscheinen nur Videos im Zusammenhang mit der Fernsehserie "The Office". - Es werden noch leichter ähnliche Videos erkannt - Eine verbesserte Video-Sharing-Funktion um z.B. Freunde auf Videos aufmerksam zu machen - Ein optimiertes Sortiersystem - Die Möglichkeit nach Videos anhand der Abspiellänge zu suchen Truveo stellte im Juli 2008 die erste kostenlose Video-Suchmaschine für das iPhone vor. Bis heute sahen iPhone Nutzer 3 Millionen Videos über Truveo. AOL erwartet ein weiteres Wachstum, auch weil die Funktionen für das iPhone ständig verbessert und erweitert werden. Neben der Anwendung für das iPhone gibt es Truveo für mobile Endgeräte nun auch mit RTSP (Real Time Streaming Protocol). Die verbesserte Truveo Video-Suchmaschine ist ab sofort kostenlos und weltweit im Apple App Store für iPhone und iPod touch oder auf http://www.itunes.com/appstore/ erhältlich. Über Truveo Truveo ist die umfassendste Suchmaschine für Videos, die es Benutzern ermöglicht mehr als 300 Millionen Videos (Truveo interne Daten, Dezember 2008) von tausenden Anbietern im Web zu durchsuchen und darin zu stöbern. Truveo wurde von einigen der führenden Entwicklern auf dem Gebiet der Video-Such-Technologien gegründet und hat eine der umfassendsten und aktuellsten Indizes für hochwertige Videos im Web. Das Resultat ist eine Suchmaschine, die es ihren Nutzern ermöglicht Videos zu finden, die von keiner anderen Suchmaschine gefunden werden. Truveo rief die für diese Industrie Richtung weisende Suchmaschine 2005 ins Leben und heute unterstützt Truveo die Videosuche einiger der beliebtesten Websites, einschließlich AOL Video, AOL Suche, Brightcove, CBS RADIOs Sites, Clevver, CSTV, DIE ZEIT, Excite, Flock, Infospace, Kosmix, Microsoft Corporation, n-tv, Pageflakes, PureVideo, Qwest, Spiegel online, Sportingo, Sports Illustrated, Widgetbox und YourMinis. Diese Seiten werden von mehr als 73 Millionen Nutzern pro Monat (comScore Media Metrix, November 2008)besucht. Truveos ( http://www.truveo.com ), wird von Fachleuten und Medien hochgelobt und etablierte sich als globaler Marktführer der rasant wachsenden Industrie der Videosuche. Im Oktober 2008 wurde Truveo vom PC World Magazin (US) zu einer der "100 unglaublich nützlichen und interessanten Websites" ausgezeichnet und als eine der vier Seiten genannt, auf denen man "Fernseh- und Filmformate online finden und ansehen" kann. Mehr Informationen zu Truveo und die deutschen Kanäne finden Sie unter http://de.truveo.com (Ende) Aussender: AOL Deutschland Medien GmbH Ansprechpartner: Johannes Winter Email: [email protected] Tel.: + 49 (0) 40 361 59 - 7600 Quelle: http://pressetext.com/pte.mc?pte=090120025 © pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.de - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter [email protected] oder Tel. +43-1-81140-300.

