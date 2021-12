DJ pressetext.de: woerterbuch.info überschreitet Grenze von 3.250.000 Einträgen

Hamburg (pts/16.02.2009/10:30) - Das kostenlose Online-Wörterbuch baut Datenbestand weiter aus und investiert in neue technische Infrastruktur. Seit über vier Jahren bietet woerterbuch.info (http://www.woerterbuch.info) einen umfassenden Zugriff auf zahlreiche Übersetzungen und Synonyme. Das kostenlose Online-Wörterbuch, bei dem alle Benutzer eigene Wortvorschläge einbringen können, ist im Herbst 2004 mit knapp einer halben Million Einträgen gestartet. In den folgenden Jahren wurde der Wortschatz auf aktuell über 3.250.000 Übersetzungen und Synonyme in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch ausgebaut. Seit kurzem steht bei woerterbuch.info neben der Suche im Wörterbuch- und Synonym-Datenbestand auch eine automatische Volltext-Übersetzung zur Verfügung. Die maschinelle Übersetzung verarbeitet zusammenhängende Texte bis zu einer Länge von 500 Zeichen und beherrscht jede beliebige Übersetzungsrichtung. Hinter der schlichten Optik des kostenfreien Online-Dienstes finden sich noch eine Vielzahl weiterer nützlicher Zusatzfunktionen. So wurde für sämtliche Übersetzungen und Synonyme eine umfangreiche Sprachausgabe integriert. Diese ermöglicht es den Benutzern, sich die Ergebnisse und eigene freie Formulierungen und Sätze vorlesen zu lassen und hilft somit, ein Gefühl für die richtige Aussprache zu erhalten. Eine automatische Rechtschreib-Korrektur unterstützt beim Finden schwieriger Vokabeln. Tippfehler korrigiert das Wörterbuch automatisch. Noch komfortabler wurde die Benutzung des Wörterbuches durch Toolbars für alle gängigen Browser-Typen und Betriebssysteme: Sowohl für den Internet-Explorer, als auch für Firefox und Mac OS X werden Erweiterungen zum Download angeboten (http://www.woerterbuch.info/toolbar/download.php). Über 250.000 Installationen und zahlreiche Empfehlungen namhafter Zeitschriften zeugen von der hohen Qualität der angebotenen Software. Der Erfolg gibt den Betreibern recht: Die technische Infrastruktur des Angebotes wird zur Zeit wieder einmal erweitert, um dem wachsenden Benutzeransturm weiterhin standhalten zu können. In Stoßzeiten befinden sich bereits über 2.500 Benutzer gleichzeitig auf der Seite und stellen bis zu 75 Suchanfragen pro Sekunde. Sie erreichen "woerterbuch.info" unter folgendem Kontakt: woerterbuch.info Ein Projekt der Pagedesign GmbH Frau Julia Becker Glockengießerwall 26 D-20095 Hamburg Telefon: 040/431384-0 Telefax: 040/431384-25 eMail: [email protected] Internet: http://www.woerterbuch.info (Ende) Aussender: pts - Presseinformation (D) Ansprechpartner: Julia Becker Email: [email protected]esign.de Tel.: +49-(0)40-431384-0 Quelle: http://pressetext.com/pte.mc?pte=090216011 © pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.de - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter [email protected] oder Tel. +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2009 04:30 ET (09:30 GMT)