DJ pressrelations.de/Deutschland ist Weltmeister - Die Nationalmannschaft der Damen sichert sich den Titel im Tischfußball!

Deutschland ist Weltmeister - Die Nationalmannschaft der Damen sichert sich den Titel im Tischfußball! Die deutsche Tischfußball-Nationalmannschaft der Damen um Trainer Ingo Aufderheide präsentierte sich als rundum homogenes, kampf- und nervenstarkes Team. Unterstützt mit neuer Mannschaftskleidung vom Hauptsponsor Gashoch3 sicherten sich die Damen im französischen Nantes nach spannenden Spielen am 15. Januar den WM-Titel Nach einer soliden Leistung in der Vorrunde wartete im Viertelfinale ein starkes amerikanisches Team auf unsere Mannschaft. Nach einem 0:2 Rückstand kämpften sich unsere Damen zurück ins Spiel und gewannen schließlich verdient mit 4:2. Es folgte ein nicht minder spannendes Halbfinale gegen die Österreicherinnen, welches dem deutschen Team mit einem x:y Sieg den Einzug ins Finale gegen Frankreich sicherte. Nachdem gegen die Französinnen in der Vorrunde ein Unentschieden hart und knapp erkämpft worden war, traten die deutschen Damen im Finale sehr souverän auf und sicherten sich den Titel mit einem klaren 4:0 Sieg. Auch das Herrenteam um Teamchef Tim Ludwig war engagiert am Tisch und belegte einen guten fünften Platz im internationalen Vergleich. Es fehlte bei den entscheidenden Bällen ein wenig an Glück so Ludwig. So mussten sich die Herren in der Vorrunde gegen Holland knapp geschlagen geben und zogen als Gruppenzweiter in eine schwere Hauptrunde ein. Leider waren unsere Jungs dann gegen Viertelfinal-Gegner Österreich chancenlos. Gashoch3 gratuliert beiden Teams für diese wunderbaren Erfolge! Zusatz: Der Erdgasanbieter Gashoch3 ist seit Anfang des Jahres neuer Hauptsponsor des Deutschen Tischfußball-Nationalteams. Wir wollten ganz bewusst einen Hidden-Champion unterstützen, so Stefan Pruss, Vertriebs-Chef von Gashoch3 und bekräftigt damit ... das Engagement für eine Sportart, die leider noch nicht die Aufmerksamkeit erfährt, wie sie es eigentlich verdient, so Pruss weiter. Die Zusammenarbeit zwischen dem DTFB und Gashoch3 wurde vorerst für ein Jahr vereinbart. www.www.dtfb.de www.gashoch3.de Pressekontakt: REDTREE Multimedia Lino Remmler Lambertusplatz 6 44575 Castrop-Rauxel Tel.: 023059776111 Fax: 023059776110 [email protected] Diese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschließlich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich.

