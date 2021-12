DJ PROGNOSE/EZB-Zinssätze (5. Februar)

=== Satz +/- in Zinskorridor aktuelles Datum Prozent- Verfahren punkt Refi-Geschäft 05.02.2009* PROGNOSE 2,00 15.01.2009 2,00 -0,50 1,00 - 3,00*** Festzinstender 04.12.2008 2,50 -0,75 2,00 - 3,00 Festzinstender 06.11.2008 3,25 -0,50 2,75 - 3,75 Festzinstender 08.10.2008 3,75** -0,50 3,25 - 4,25 Festzinstender 08.10.2008 4,25 - 3,25 - 4,25* - 03.07.2008 4,25 +0,25 3,25 - 5,25 Zinstender 06.06.2007 4,00 +0,25 3,00 - 5,00 Zinstender 08.03.2007 3,75 +0,25 2,75 - 4,75 Zinstender 07.12.2006 3,50 +0,25 2,50 - 4,50 Zinstender 05.10.2006 3,25 +0,25 2,25 - 4,25 Zinstender 03.08.2006 3,00 +0,25 2,00 - 4,00 Zinstender 08.06.2006 2,75 +0,25 1,75 - 3,75 Zinstender 02.03.2006 2,50 +0,25 1,50 - 3,50 Zinstender 01.12.2005 2,25 +0,25 1,25 - 3,25 Zinstender 05.06.2003 2,00 -0,50 1,00 - 3,00 Zinstender 06.03.2003 2,50 -0,25 1,50 - 3,50 Zinstender 06.12.2002 2,75 -0,50 1,75 - 3,75 Zinstender 09.11.2001 3,25 -0,50 2,25 - 4,25 Zinstender 18.09.2001 3,75 -0,50 2,75 - 4,75 Zinstender 31.08.2001 4,25 -0,25 3,25 - 5,25 Zinstender 11.05.2001 4,50 -0,25 3,50 - 5,50 Zinstender 06.10.2000 4,75 +0,25 3,75 - 5,75 Zinstender 01.09.2000 4,50 +0,25 3,50 - 5,50 Zinstender 28.06.2000 4,25 0,0 3,25 - 5,25 Zinstender 09.06.2000 4,25 +0,50 3,25 - 5,25 Mengentender 28.04.2000 3,75 +0,25 2,75 - 4,75 Mengentender 17.03.2000 3,50 +0,25 2,50 - 4,50 Mengentender 04.02.2000 3,25 +0,25 2,25 - 4,25 Mengentender 05.11.1999 3,00 +0,50 2,00 - 4,00 Mengentender 09.04.1999 2,50 -0,50 1,50 - 3,50 Mengentender 22.01.1999 3,00 0,0 2,00 - 4,50 Mengentender 04.01.1999 3,00 0,0 2,75 - 3,25 Mengentender 01.01.1999 3,00 0,0 2,00 - 4,50 Mengentender - * Veröffentlichung: 5. Februar 2009, 13:45 Uhr MEZ - * Einengung des Zinskorridors auf 100 Basispunkte per 9. Oktober - ** es handelt sich um eine außerordentliche Zinssenkung per 15. Oktober im Rahmen einer konzertierten Lockerung der Geldpolitik, ab dem am 15. Oktober zu valutierenden Tender wird ein Festzinsverfahren angewendet - *** Ausweitung des Zinskorridors auf 200 Basispunkte per 21. Januar - Quelle Daten: Europäische Zentralbank (EZB) - Webseite: http://www.ecb.int/home Zinspolitische Sitzungen des EZB-Rates: 05.03.2009 02.04.2009 (Rom) 07.05.2009 04.06.2009 02.07.2009 (Luxemburg) 06.08.2009 03.09.2009 08.10.2009 05.11.2009 03.12.2009 14.01.2010 ===

