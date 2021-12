DJ RWE Transgas: Planen aktuell keinen Einstieg in tschech. Strommarkt

DÜSSELDORF (Dow Jones)--RWE Transgas, die tschechische Tochter des Essener RWE-Konzerns, hat am Mittwoch eine Meldung der tschechischen Nachrichtenagentur CIA dementiert, der zufolge das Unternehmen in den Strommarkt in dem Land einsteigt. Sprecher Martin Chalupsky sagte zu Dow Jones Newswires, man habe lediglich für eine der rund 20 Tochtergesellschaften bei der Regulierungsbehörde zwei Lizenzen für den Gas- und Stromvertrieb beantragt, um für die Zukunft alle Möglichkeiten offenzuhalten. Die weiteren Planungen wurden nicht kommentiert.

