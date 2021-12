DJ RWE/Großmann ist trotz Krise optimistisch für Energiebranche

BERLIN (Dow Jones)--Die RWE AG blickt optimistisch in die Zukunft der Energiebranche. Der Sektor werde trotz des aktuellen weltweiten Wirtschaftsabschwungs wachsen, sagte RWE-Vorstandsvorsitzender Jürgen Großmann am Dienstag. Die Branche sei weniger rezessionsanfällig als andere, begründete der Manager des Essener DAX-Konzerns seine Einschätzung.

Die Strom-Nachfrage habe auch in vorhergehenden Wirtschaftsabschwüngen niemals zwei Jahre lang hintereinander abgenommen, sagte Großmann auf der Handelsblatt-Energiekonferenz in Berlin. Die Auswirkungen der Finanzkrise hätten sich in den vergangenen zwei bis drei Wochen etwas abgeschwächt.

Webseite: http://www.rwe.com -Von Jan Hromadko, Dow Jones Newswires; +49 - (0)69 29 725 111; [email protected] DJG/DJN/ncs/jhe Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2009 07:17 ET (12:17 GMT)

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.