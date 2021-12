DJ SAP wird auf Umsatzausblick für 2009 verzichten - Capital

WALLDORF (Dow Jones)--Die SAP wird bei ihrer am 28. Januar anstehenden Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2008 laut einem Magazinbericht keine konkrete Umsatzprognose für das laufende Jahr wagen. Dies berichtet das Magazin "Capital" am Dienstag laut Angaben des Autors unter Berufung auf Kreise. Gleichzeitig werde Co-CEO Leo Apotheker bereits ab dem 28. Januar die operativen Geschäfte des Unternehmens allein übernehmen, während Co-CEO Henning Kagermann sich bis zu seinem endgültige Ausscheiden im Mai zunehmend aus dem Geschäft zurückziehen werde, so das Magazin.

Dem Bericht zufolge verschiebt der Softwarekonzern daneben das mittelfristig angepeilte Ziel, die operative Marge auf 35% zu erhöhen, um rund zwei Jahre. Das Ziel gelte erst "weiter, sobald die Wirtschaftskrise ausgestanden ist", wird Apotheker in dem Bericht zitiert. Ein SAP-Sprecher wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht äußern.

