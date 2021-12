DJ Scoach/Scoach (Frankfurt) - DAX vorbörslich leicht im Minus

Die deutschen Standardwerte werden heute voraussichtlich knapp behauptet in den Handel starten. Darauf deuten die vorbörslichen Indikatoren hin. Der auf Basis des DAX-Futures ermittelte X-DAX, der den außerbörslichen Stand des DAX zeigt, wird derzeit auf 4.308 Punkte getaxt. Das sind rund 8 Zähler weniger als zum Handelsschluss am Vorabend. Am Montag hatte der Leitindex seinen Abwärtstrend fortgesetzt und 1,15 Prozent auf 4.316,14 Punkte verloren. Intraday Widerstände: 4.340/4.350 + 4.390/4.400 + 4.475/4.500 Intraday Unterstützungen: 4.290/4.308 + 4.185/4.200 + 4.025/4.035 Aufgrund des Feiertages in den USA fehlen heute die Vorgaben von der Wall Street. Der japanische Leitindex Nikkei225 verlor 2,31 Prozent auf 8.065,79 Punkte. Im Blickfeld stehen heute die ZEW-Konjunkturerwartungen (11.00 Uhr) und am Abend die Vereidigung von Barrack Obama. Der Euro ist im frühen Handel erstmals seit mehreren Wochen wieder unter die Marke von 1,30 US-Dollar gefallen. Derzeit notiert die Europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2944 US-Dollar. Am Montag hatte die EZB den Referenzkurs noch auf 1,3182 US-Dollar festgesetzt. Unterdessen hat auch der Ölpreis weiter nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel leichtes US-Öl der Sorte WTI zur Lieferung im Februar 33,87 US-Dollar. Das waren 2,64 US-Dollar weniger als zum Handelsschluss am Freitag. Feiertagsbedingt blieb die US-Rohstoffbörse am Montag geschlossen. Ausblick Termine 00:50 JP: Dienstleistungssektorindex November Prognose: -0.8 Zuletzt: 0.4 06:00 JP: Verbrauchervertrauen Dezember Prognose: 27.5 Zuletzt: 28.7 06:00 JP: Werkzeugmaschinenaufträge Dezember (endgültig) y/y Zuletzt: -71.9 10:30 UK: Verbraucherpreise Dezember (Kernrate) y/y Prognose: 1.5 Zuletzt: 2 10:30 UK: Verbraucherpreise Dezember y/y Prognose: 2.6 Zuletzt: 4.1 11:00 DE: ZEW Konjunkturerwartung Januar Prognose: -42.5 Zuletzt: -45.2 11:00 EWU: ZEW Konjunkturerwartung Januar Zuletzt: 46.1 11:15 Zuteilung des Hauptrefinanzierungsgeschäfts der EZB 14:30 CA: Industriebericht November 14:55 US: Redbook 15:00 BoC-Zinsentscheid Prognose: 1 Zuletzt: 1.5 15:00 Wochenausweis der Fremdwährungsreserven durch die EZB Zuletzt: -49 18:00 Amtseinführung des neuen US-Präsidenten 19:00 US: Auktion vierwöchiger Bills 22:45 NZ: Einzelhandelsumsatz November m/m Prognose: -0.9 Zuletzt: -1.3 22:45 NZ: Einzelhandelsumsatz (Kernrate) November m/m Zuletzt: 0.8 23:00 US: ABC Verbrauchervertrauen Disclaimer Die nachfolgenden News werden Ihnen direkt von der Redaktion von Scoach bereitgestellt. Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Wertpapiers.

January 20, 2009 02:40 ET (07:40 GMT)