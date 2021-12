DJ Scoach/Scoach (Frankfurt) - DAX vorbörslich über 4.000

Der deutsche Aktienmarkt wird heute voraussichtlich freundlich in den Handel starten. Die vorbörslichen Indikatoren deuten sogar darauf hin, dass der DAX wieder deutlich über der Marke von 4.000 Punkten eröffnen wird. Der auf Basis des DAX-Futures ermittelte X-DAX, der den außerbörslichen Stand des DAX zeigt, wird derzeit auf 4.021 Punkte getaxt. Das sind rund 25 Zähler mehr als zum Xetra-Schluss am Vorabend. Am Mittwoch war der Leitindex mit einem Plus von 0,21 Prozent auf 3.996,32 Punkte aus dem Handel gegangen. Widerstände: 4.055/4.075 + 4.135/4.140 + 4.175/4.190 Unterstützungen: 4.0004.010 + 3.950 + 3.890 Die Vorgaben von den internationalen Börsen sind ingesamt positiv. Der Dow Jones Industrial Average legte um 1,23 Prozent auf 7.486 Punkte zu. Der Future auf den US-Leitindex steht am Morgen rund 110 Zähler höher als zum Xetra-Schluss am Mittwoch. Der Nikkei225 gab zuletzt um 0,33 Prozent auf 7.945,96 Punkte nach. Die Ausweitung der Fed-Maßnahmen hat dem Euro zuletzt kräftig Auftrieb verliehen. Zur Stunde notiert die Europäische Gemeinschaftswährung bei 1,3432 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die EZB den Referenzkurs noch auf 1,3130 US-Dollar festgesetzt. Der Ölpreis hat zuletzt ebenfalls wieder zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel leichtes US-Öl der Sorte WTI zur Lieferung im April 48,79 US-Dollar. Das waren 65 Cent mehr als zum Handelsschluss am Vorabend. Am Mittwoch war der Ölpreis an der US-Rohstoffbörse jedoch um 1,02 US-Dollar gefallen. Ausblick Termine 11:00 CH: ZEW-Konjunkturerwartungen März Zuletzt: -57.7 13:30 CA: Internationale Wertpapiertransaktionen Januar Zuletzt: -2.84 13:30 CA: Verbraucherpreise Februar m/m Zuletzt: -0.3 13:30 CA: Verbraucherpreise Februar (Kernrate) m/m Zuletzt: -0.4 13:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Vorwoche) Prognose: 649000 Zuletzt: 654000 15:00 US: Frühindikatoren Februar Prognose: -0.6 Zuletzt: 0.4 15:00 US: Philadelphia Fed Index März Prognose: -40 Zuletzt: -41.3 16:35 EIA Erdgasbericht 17:00 US Wöchentliche Ankündigung 3- und 6-monatiger Bills 22:30 US Wochenausweis Geldmenge Disclaimer Die nachfolgenden News werden Ihnen direkt von der Redaktion von Scoach bereitgestellt. Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Wertpapiers.

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2009 03:40 ET (07:40 GMT)