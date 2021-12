DJ Scoach/Scoach (Frankfurt) - DAX wird schwächer erwartet

Die deutschen Standardwerte werden voraussichtlich mit Kursabschlägen in die neue Woche starten. Darauf deuten die vorbörslichen Indikatoren hin. Der auf Basis des DAX-Futures ermittelte X-DAX, der den außerbörslichen Stand des DAX zeigt, wird derzeit auf 4.367 Punkte getaxt. Das sind rund 46 Zähler weniger als zum XETRA-Schluss am Ende der Vorwoche. Am Freitag hatte der Dax 0,13 Prozent auf 4.413,39 Punkte zugelegt. Beim G7-Treffen haben sich die Finanzminister und Notenbankchefs gegen Protektionismus und für offene Märkte ausgesprochen. Intraday Widerstände: 4.400 + 4.450 + 4.510/4.535 + 4.565/4.575 Intraday Unterstützungen: 4.365/4.370 + 4.300/4.310 + 4.215/4.225 Die Vorgaben von den internationalen Börsen sind schlecht. Der Dow Jones Industrial Average drehte am Freitag ins Minus und schloss mit 1,04 Prozent im Minus auf 7.850 Punkten. Die US-Börsen bleiben heute wegen des "Presidents Day" geschlossen. Der Nikkei225 musste am Montag um 0,38 Prozent auf 7.750 Zähler abgeben. Die japanische Wirtschaft ist im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 12,7 Prozent geschrumpft. Die Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang um 11,7 Prozent gerechnet. Der Euro tendiert im frühen Handel leichter. Zur Stunde notiert die Europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2758 US-Dollar. Am Freitagnachmittag hatte die EZB den Referenzkurs auf 1,2823 US-Dollar festgesetzt. Unterdessen hat sich der Ölpreis nach den kräftigen Zugewinnen am Freitag stabilisiert. Am Morgen kostete ein Barrel leichtes US-Öl der Sorte WTI zur Lieferung im März 37,37 US-Dollar und damit 14 Cent weniger als am Ende der Vorwoche. Am Freitag war der Ölpreis an der US-Rohstoffbörse Nymex um 3,53 US-Dollar auf 37,51 US-Dollar gesunken. Ausblick Termine 11:00 DE: DIW Konjunkturbarometer Februar 14:30 US: Empire State Index Februar 14:30 CA: Internationale Wertpapiertransaktionen Dezember Zuletzt: -4.3 17:00 US: Ankündigung 4-wöchiger Bills 19:00 US: Auktion 3- u. 6-monatiger Bills Disclaimer Die nachfolgenden News werden Ihnen direkt von der Redaktion von Scoach bereitgestellt. Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Wertpapiers.

