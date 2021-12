DJ TAGESVORSCHAU/10. Februar 2009

=== 06:45 CH/Ciba Holding AG, Jahresergebnis, Basel ***07:00 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q, Zürich ***07:30 DE/Demag Cranes AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf ***07:30 DE/Singulus Technologies AG, Jahresergebnis, Kahl am Main ***08:00 DE/Douglas Holding AG, Ergebnis 1Q, Hagen ***08:45 FR/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: -1,6% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm ***09:15 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung 28-tägiger Refi-Tender im Rahmen der Term Auction Facility (11:00 Zuteilung) 09:15 CH/Verbraucherpreise Januar 09:30 DK/Verbraucherpreise Januar ***10:00 DE/Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Jahres-PK, Frankfurt ***10:00 IT/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: -2,0% gg Vm/-11,5% gg Vj zuvor: -2,3% gg Vm/-9,7% gg Vj 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung in Sachen "Lissabon-Vertrag" (bis 11.2.), Karlsruhe 10:00 DE/Qiagen NV, BI-PK, Düsseldorf 10:00 NO/Verbraucherpreise Januar ***10:30 GB/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -8,1 Mrd GBP zuvor: -8,3 Mrd GBP ***10:30 DE/Energie Baden-Württemberg AG, BI-PK, Karlsruhe 10:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung über die Rechtmäßigkeit langfristiger Gaslieferverträge von E.ON Ruhrgas, Karlsruhe 11:00 DE/Verband der Vereine Creditreform, PK zu Insolvenzen in Europa 2008/09, Düsseldorf ***11:15 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Zuteilung Haupt-Refi-Tender ***11:15 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Zuteilung der speziellen Refinanzierungsoperation mit Laufzeit Mindestreserveperiode und Fälligkeit am 11.3.09 ***13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Januar, Frankfurt 14:15 DE/Bundespräsident Köhler, Ernennung von zu Guttenberg zum Bundeswirtschaftsminister, Berlin 15:00 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Wochenausweis Fremdwährungsreserven ***15:30 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung dreimonatiger ao Langfrist-Refi-Tender ***15:30 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung sechsmonatiger ao Langfrist-Refi-Tender ***16:00 US/Bankenausschuss des Senats, Finanzminister Geithner stellt Bankenrettungsplan vor, Washington ***16:00 US/Federal Reserve, Zuteilung 28-tägiges Refinanzierungsgeschäft über 150 Mrd USD aus der Term Auction Facility (TAF) ***16:00 US/Lagerbestände und Umsätze im Großhandel Dezember Lagerbestände PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 17:00 DE/Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und Deutsche Telekom AG, 3. Runde der Tarifverhandlungen (bis 11.2.), Frankfurt 17:15 US/Treasury, Auktion 52-wöchiger Schatzwechsel 17:30 DE/Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (WLSGV), Jahres-PK, Bochum ***19:00 US/Finanzausschuss des Repräsentantenhauses, Anhörung von Fed-Chairman Bernanke zum Thema: "An Examination of the Extraordinary Efforts by the Federal Reserve Bank to Provide Liquidity in the Current Financial Crisis", Washington ***19:00 US/Treasury, Auktion dreijähriger Notes Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - EU/Rat der Finanzminister, Brüssel *** - DE/Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Ausschreibung der Aufstockung zehnjährige Bundesanleihe über 6 Mrd EUR - CN/Verbraucherpreise Januar (voraussichtlich) - CN/Handelsbilanz Januar (voraussichtlich) - DE/Messe Essen GmbH, Energiemesse "E-world energy & water 2009" (bis 12.2.), Essen - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit === DJG/hes/cbr Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

February 10, 2009

