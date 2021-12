DJ TAGESVORSCHAU/12. Februar 2009

=== ***07:00 DE/Norddeutsche Affinerie AG, Ergebnis 1Q (09:30 BI-PK), Hamburg ***07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis, Bad Neustadt/Saale ***08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Interim Management Statement (08:30 Telefonkonferenz), Peterborough ***08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 3Q, London ***08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London ***08:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis, Boulogne-Billancourt ***08:00 FR/Total SA, Jahresergebnis, Courbevoie ***08:00 AT/Wienerberger AG, Jahresergebnis, Wien 08:00 AT/Flughafen Wien AG, Verkehrszahlen Januar, Wien ***09:00 DE/Arcandor AG, Ergebnis 1Q, Essen 09:00 DE/Vattenfall Europe AG, Jahresergebnis, Berlin 09:00 DE/Euroforum Deutschland GmbH, Abschluss Handelsblatt-Jahrestagung "Zukunftsstrategien für Sparkassen und Landesbanken" (seit 11.2.), Berlin ***09:00 ES/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -1,1% gg Vq/-0,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vq/+0,9% gg Vj 09:00 EU/Europäisches Parlament, Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Bini Smaghi zur aktuellen Finanzkrise, Brüssel 09:30 NL/Verbraucherpreise Januar ***10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV, München ***10:00 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Monatsbericht Februar 10:00 AT/Klub der Wirtschaftspublizisten, Vortrag von Reithofer, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, Wien ***11:00 EU/Eurostat, Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: -2,5% gg Vm/-9,0% gg Vj zuvor: -1,6% gg Vm/-7,7% gg Vj 12:00 DE/Initiative "Luftverkehr für Deutschland", PK zu "Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts Deutschland" mit Mayrhuber (Vorstandsvorsitzender Deutsche Lufthansa AG) und Bender (Vorstandsvorsitzender Fraport AG), Berlin 12:00 IE/Verbraucherpreise Januar ***13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q (PROGNOSE: 0,61), Atlanta 14:00 DE/Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM), Investorentreffen zum Thema Breitbandinfrastrukturausbau Deutschland, Berlin ***14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -3,1% gg Vm ***14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: -8.000 auf 618.000 zuvor: +35.000 auf 626.000 ***16:00 US/Lagerbestände Dezember PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm 18:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), Jahresempfang, Berlin 19:00 DE/Sparkasse Osnabrück, Rede von EZB-Präsident Trichet ***19:00 US/Treasury, Auktion 30-jähriger Bonds 19:30 ES/Caja de Pensiones, Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Gonzalez-Paramo, Barcelona Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - DE/Gildemeister AG, Jahresergebnis, Bielefeld - DE/Messe Essen GmbH, Abschluss Energiemesse "E-world energy & water 2009" (seit 10.2.), Essen *** - GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis, London - FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis, Paris - FR/Lagardere Groupe, Jahresumsatz, Paris - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit - PROGNOSE bei US-Unternehmen = Prognose von Thomson Financial oder Factset, bezogen auf den Gewinn je Aktie in USD === DJG/dgm/cbr Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

