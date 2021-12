DJ TAGESVORSCHAU/12. März 2009

=== ***07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Kassel ***07:30 DE/Aixtron AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK in Frankfurt), Aachen ***07:30 DE/GEA Group AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Köln), Bochum ***08:00 AT/Österreichische Post AG, Jahresergebnis (09:30 PK), Wien ***08:00 AT/Zumtobel AG, Ergebnis 3Q, Dornbirn 08:00 AT/RHI AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Wien 08:00 AT/Flughafen Wien AG, Verkehrszahlen Februar, Wien ***08:00 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis, Paris 08:30 DE/Hannover Rückversicherung AG, Analystenkonferenz, Frankfurt ***08:45 FR/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj ***09:00 ES/Verbraucherpreise Februar 09:00 SK/Verbraucherpreise Februar 09:30 SE/Verbraucherpreise Februar 09:30 DE/Kuka AG, BI-PK, München ***10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahres-PK, Wolfsburg ***10:00 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Monatsbericht März ***10:00 IT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: -1,8% gg Vq/-2,6% gg Vj 1. Veröff.: -1,8% gg Vq/-2,6% gg Vj 3. Quartal: -0,6% gg Vq/-1,1% gg Vj ***10:45 DE/Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), Konjunkturprognose ***11:00 DE/Institut für Weltwirtschaft (IfW), Konjunkturprognose DE/EU und Welt ***11:00 EU/Eurostat, Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: -1,3% gg Vm/+1,8% gg Vj 11:00 DE/Gildemeister AG, BI-PK, Bielefeld ***12:00 DE/Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), Produktion im produzierenden Gewerbe Januar saisonbereinigt PROGNOSE: -3,3% gg Vm/-15,6% gg Vj zuvor: -4,6% gg Vm/-12,0% gg Vj 12:00 IE/Verbraucherpreise Februar 13:00 AT/Oesterreichische Nationalbank (OeNB), PK mit EZB-Präsident Trichet anlässlich des Third High-Level Eurosystem - Bank of Russia Seminar, Wien ***13:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: +6.000 auf 645.000 zuvor: -31.000 auf 639.000 ***13:30 US/Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 13:40 DE/11. Deutsch-Französischer Ministerrat, PK nach Sitzung mit Bundeskanzlerin Merkel und Staatspräsident Sarkozy, Berlin ***14:00 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Geldpolitische Lagebeurteilung mit Zinsentscheid ***15:00 US/Lagerbestände Januar PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm ***18:00 US/Treasury, Auktion 30-jähriger Bonds 18:00 GB/Financial Stability Forum (FSF), Abschluss 22th Meeting (seit 11.3.), PK mit FSF-Chairman Dragi, Gouverneur der Banca d'Italia, London Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Übernahme der schweizerischen Ciba Holding AG durch die BASF SE, Brüssel - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit === DJG/gla/jhe Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

March 12, 2009

