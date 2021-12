DJ TAGESVORSCHAU/13. Februar 2009

=== ***07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q, Jena 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q, Paris ***07:30 DE/ThyssenKrupp AG, Ergebnis 1Q, Duisburg/Essen ***08:00 DE/Destatis, BIP 4Q (1. Veröffentlichung) saison- und kalenderbereinigt PROGNOSE: -1,8% gg Vq zuvor: -0,5% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: -1,4% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vj ***08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Januar 08:00 FI/Verbraucherpreise Januar 08:00 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis, Clermont-Ferrand ***08:50 FR/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 09:00 DE/Deutscher Bundestag, Plenum, Entscheidung über das zweite deutsche Konjunkturpaket sowie über den Nachtragshaushalt 2009, Berlin ***09:00 AT/Österreichisches Institut für Wirtschafts- forschung (WIFO), BIP 4Q (1. Veröffentlichung) ***09:00 ES/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -1,3% gg Vm/+0,8% gg Vj HVPI: +0,8% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj 09:00 CZ/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 09:00 HU/Verbraucherpreise Januar 09:00 HU/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 09:00 SK/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 09:30 NL/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) ***10:00 IT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -1,3% gg Vq/-1,7% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vq/-0,9% gg Vj ***11:00 EU/Eurostat, BIP 4Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: -1,3% gg Vq/-1,2% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vq/+0,6% gg Vj 11:00 GR/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 11:00 PT/Verbraucherpreise Januar 11:00 PT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 12:30 DE/Bundesagentur für Arbeit, PK zum Nachtragshaushalt 2009, Nürnberg ***13:00 US/PepsiCo Inc, Ergebnis 4Q (PROGNOSE: 0,88), Purchase 14:00 PL/Verbraucherpreise Januar ***15:55 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 60,0 zuvor: 61,2 Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - DE/Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Ausschreibung der Neuemission unverzinsliche Schatzanweisungen (Bubills) über 7 Mrd EUR *** - IT/G-7, Treffen der Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure (bis 14.2.), Rom *** - IT/Eni SpA, Jahresergebnis und Präsentation des Strategieplans 2009-2012, Rom *** - AT/Bank Austria, Konjunkturindikator Januar *** - AT/Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC), Ölmarkt-Monatsbericht, Wien - EE/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) - US/Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über das Konjunkturpaket - US/Verkürzter Handel am Anleihemarkt (bis 20:00) wegen "President's Day" am 16.2. - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit - PROGNOSE bei US-Unternehmen = Prognose von Thomson Financial oder Factset, bezogen auf den Gewinn je Aktie in USD === DJG/dgm/cbr Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

