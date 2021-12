DJ TAGESVORSCHAU/16. Februar 2009

=== ***07:00 DE/Premiere AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Unterföhring ***07:30 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis, Paris 07:30 ID/BIP 4Q 08:00 DE/Destatis, Beschäftigung verarbeitendes Gewerbe Dezember 10:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Konjunkturbericht, Berlin ***11:00 DE/Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Zuteilung der Neuemission unverzinsliche Schatzanweisungen (Bubills) über 7 Mrd EUR 12:00 BG/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) ***15:30 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung Haupt-Refi-Tender 15:40 US/American Bankers Association, National Conference for Community Bankers, Rede von Fed-Gouverneurin Duke zum Thema: "Stabilizing the Housing Markets: Focus on Communities", Phoenix 15:45 EU/Europäisches Parlament, Rede von EZB-Präsident Trichet zum Thema: "A New Deal for European Economic Recovery?", Brüssel ***18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis, Clichy Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Konjunkturbarometer Februar - ES/GSMA Mobile World Congress (bis 19.2.), Barcelona - US/Feiertag ("Presidents' Day"), Börsen geschlossen - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit === DJG/dgm/brb Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

