DJ TAGESVORSCHAU/16. März 2009

=== ***08:00 AT/Austrian Airlines AG (AUA), Verkehrszahlen Februar, Wien ***08:00 DE/Linde AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), München 09:00 SK/HVPI Februar ***10:00 AT/Statistik Austria, Verbraucherpreise Februar ***10:00 IT/Verbraucherpreise Februar (endgültig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj 10:30 DE/Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Jahres-PK, Frankfurt ***11:00 DE/Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Zuteilung der Neuemission unverzinsliche Schatzanweisungen (Bubills) über 7 Mrd EUR ***11:00 EU/Eurostat, Verbraucherpreise Februar Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,2% gg Vj Vorabschätzung: +1,2% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,1% gg Vj 11:00 DE/Deutscher Bundestag, Öffentliche Sitzung des Finanzausschusses, Thema: Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Stabilisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz - FMStErgG), Berlin 11:00 EU/Eurostat, Erwerbstätigkeit 4Q PROGNOSE: -0,2% gg Vq zuvor: -0,1% gg Vq ***13:30 US/Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: -31,70 zuvor: -34,65 ***14:00 US/Saldo Wertpapierkäufe und -verkäufe ausländischer Investoren Januar ***14:15 US/Industrieproduktion Februar PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm Kapazitätsauslastung Februar PROGNOSE: 71,4% zuvor: 72,0% ***15:30 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung Haupt-Refi-Tender ***17:30 DE/Center for Financial Studies (CFS), CFS Presidential Lectures, Rede von EZB-Präsident Trichet zum Thema: "Europe - Cultural Identity - Cultural Diversity", Frankfurt ***18:00 US/NAHB, Stimmungsindex Bauunternehmen März 18:00 US/Treasury, Auktion drei- und sechsmonatiger Schatzwechsel Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Konjunkturbarometer März *** - AT/Bank Austria, Konjunkturindikator Februar - DE/Verbandsversammlung der baden-württembergischen Sparkassen, Abstimmung über eine geplante Kapitalerhöhung bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) im Volumen von 5 Mrd EUR, Stuttgart - US/Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg, Fortsetzung USA-Reise (bis 18.3.), New York - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit === DJG/gla/jhe Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2009 01:14 ET (05:14 GMT)

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.