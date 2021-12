DJ TAGESVORSCHAU/17. Februar 2009

=== ***07:30 DE/Gerresheimer AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK), Düsseldorf ***07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahresergebnis, Asslar ***07:45 NL/Aegon NV, Ergebnis 4Q, Den Haag ***08:00 AT/Austrian Airlines AG (AUA), Verkehrszahlen Januar, Wien 09:15 CH/Einzelhandelsumsatz Dezember 09:30 DE/Standard & Poor's, PG zu "Auswirkungen der Krise auf die Staaten der Eurozone", Frankfurt ***10:00 DE/Daimler AG, Jahresergebnis (11:00 Jahres-PK), Stuttgart ***10:30 GB/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -1,0% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj ***11:00 DE/ZEW, Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: -25,0 Punkte zuvor: -31,0 Punkte Konjunkturlage Februar PROGNOSE: -84,0 Punkte zuvor: -77,1 Punkte ***11:00 EU/Eurostat, Handelsbilanz Dezember 11:00 DE/Statistisches Bundesamt, PK zur "Verflechtung deutscher Unternehmen mit dem Ausland", Berlin ***11:15 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Zuteilung Haupt-Refi-Tender ***12:10 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 4Q (PROGNOSE: 0,99), Bentonville ***14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: -24,00 zuvor: -22,20 ***15:00 US/Saldo Wertpapierkäufe und -verkäufe ausländischer Investoren Dezember 15:00 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Wochenausweis Fremdwährungsreserven ***19:00 US/NAHB, Stimmungsindex Bauunternehmen Februar 19:00 US/Treasury, Auktion drei- und sechsmonatiger Schatzwechsel Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: - DE/HSH Nordbank AG, ao AR-Sitzung, Hamburg - DE/Sitzungen des Hamburger Senats und des Landeskabinetts von Schleswig-Holstein über mögliche Finanzhilfen für HSH Nordbank, Hamburg/Kiel *** - ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis, Bilbao - ES/Fortsetzung GSMA Mobile World Congress (bis 19.2.), Barcelona - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit - PROGNOSE bei US-Unternehmen = Prognose von Thomson Financial oder Factset, bezogen auf den Gewinn je Aktie in USD === DJG/hes/brb Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

