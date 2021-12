DJ TAGESVORSCHAU/19. Februar 2009

=== ***07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Bad Homburg ***07:00 DE/Fresenius SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Bad Homburg ***07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis, Zürich ***07:00 FR/AXA SA, Jahresergebnis, Paris ***07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis, Paris 07:00 FR/PPR SA, Jahresergebnis, Paris 07:00 JP/Bridgestone Corp, Jahresergebnis, Tokio ***07:30 DE/centrotherm photovoltaics AG, Jahresergebnis, Blaubeuren ***07:30 CH/Nestle SA, Jahresergebnis, Vevey ***07:45 DE/MAN AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), München 08:00 DE/Destatis, Erwerbstätigkeit 4Q 08:15 CH/Handelsbilanz Januar ***08:30 DE/Continental AG, Jahres-PK, Hannover 09:30 SE/Verbraucherpreise Januar 10:00 FR/Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und Internationaler Währungsfonds (IWF), PK mit OECD-Generalsekretär Gurria und IWF-Direktor Strauss-Kahn zur Wettbewerbspolitik und Wirtschaftskrise, Paris 10:00 IT/Handelsbilanz Dezember 10:00 NO/BIP 4Q ***10:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PK zu den Ergebnissen der Konjunkturumfrage Frühjahr 2009, Berlin 11:00 CH/ZEW, Konjunkturerwartungen Februar 12:00 DE/Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Februar ***14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: -1.000 auf 622.000 zuvor: -8.000 auf 623.000 ***14:30 US/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm Erzeugerpreise ex Nahrung/Energie PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm ***16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm ***16:00 US/Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: -25,0 zuvor: -24,3 ***17:00 US/DoE, Rohöllagerbestände (Woche) PROGNOSE: +2,7 Mio Barrel zuvor: +4,7 Mio Barrel 17:15 DE/Bundeskanzleramt, PK mit Bundeskanzlerin Merkel nach Treffen mit EU-Kommissionspräsident Barroso, Berlin ***17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie 19:15 US/Handelskammer, Rede des Präsidenten der Federal Reserve Bank von Atlanta, Lockhart, bei einer Konferenz zum Wirtschaftsausblick, Birmingham Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - DE/Deutsche Postbank AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt), Bonn *** - FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis, Rueil-Malmaison *** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - EU/Europäische Zentralbank (EZB), Sitzung des Rats ohne zinspolitische Entscheidung, Frankfurt - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit === DJG/hes/brb

February 19, 2009

