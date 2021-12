DJ TAGESVORSCHAU/19. März 2009

=== 07:30 DE/Versatel AG, Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf ***08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Trading Update, London 08:15 CH/Handelsbilanz Februar 09:00 DE/Deutscher Bundestag, Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zum Europäischen Rat und G-20-Gipfel, Berlin 09:00 AT/Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC), Abschluss 4th OPEC International Seminar zum Thema: "Petroleum: Future Stability and Sustainability" (seit 18.3.), Wien 09:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, BI-PK, Hamburg ***10:00 DE/Bechtle AG, BI-PK, Stuttgart 10:00 DE/BMW AG, Finanzanalystentag 2009, München 10:00 DE/HeidelbergCement AG, BI-PK, Heidelberg 10:00 DE/Lufthansa Cargo AG, BI-PK, Frankfurt 10:00 IT/Handelsbilanz Januar 11:00 DE/CESifo GmbH, PK zur Internationalen Frühjahrskonferenz, Berlin 11:00 DE/Q-Cells SE, BI-PK, Frankfurt 11:00 CH/ZEW, Konjunkturerwartungen März 11:30 DE/Goldman Sachs Asset Management, PG zum Thema: "Cash, Credit, Currency - Anlagestrategien im Zeichen von Volatilität und Unsicherheit", Frankfurt 12:00 GB/Confederation of British Industry (CBI), Umfrage zur Industrieproduktion März ***13:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: +3.000 auf 657.000 zuvor: +9.000 auf 654.000 ***15:00 US/Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm ***15:00 US/Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: -39,3 zuvor: -41,3 15:30 US/Bankenausschuss des Senats, Anhörung von Fed-Gouverneur Tarullo zum Thema: "Modernizing bank supervision and regulation", Washington 18:00 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), SNB-Geldmarkt-Apero, Rede von Direktoriumsmitglied Jordan zum Thema: "Geldpolitik der SNB in stürmischen Zeiten", Zürich Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 20.3.), Brüssel - EU/Europäische Zentralbank (EZB), Sitzung des Rats ohne zinspolitische Entscheidung, Frankfurt - DE/Luftfahrt-Presse-Club (LPC), Veranstaltung zum Thema: "Luftverkehr in der Krise - Womit verdienen Flughäfen künftig ihr Geld?" (Berichterstattung vom Vortag), Frankfurt - DE/Sächsischer Landtag, Sondersitzung zur Qimonda AG, Dresden - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit ===

