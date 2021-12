DJ TAGESVORSCHAU/20. Februar 2009

=== ***08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis, London 08:00 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Februar ***08:45 FR/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj ***08:50 FR/Geschäftsklimaindex verarbeitender Sektor Februar, PROGNOSE: 73 zuvor: 73 ***09:00 FR/European American Press Club, Rede von EZB-Präsident Trichet, Paris ***09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 38,2 zuvor: 37,9 ***09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,7 zuvor: 42,6 ***09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 33,0 zuvor: 32,0 ***09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,4 zuvor: 45,2 09:30 DE/Bundesrat, Beschluss des zweiten Konjunkturpakets der Bundesregierung, Berlin ***10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 35,0 zuvor: 34,4 ***10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,5 zuvor: 42,2 ***10:00 IT/Industrieauftragseingang und -umsatz Dezember ***10:30 GB/Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vm/+4,0% gg Vj ***14:30 US/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm Verbraucherpreise ex Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm ***14:30 US/Realeinkommen Januar 17:55 US/Center on Capitalism and Society at Columbia University, Rede von EZB-Vizepräsident Papademos zu "Regulating the new Financial Sector", New York Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - DE/Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Ausschreibung der Neuemission unverzinsliche Schatzanweisungen (Bubills) über 5 Mrd EUR - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit === DJG/hes/brb Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2009 00:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.