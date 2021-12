DJ TAGESVORSCHAU/21. Januar 2009

=== ***08:00 DE/Destatis, Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: -1,3% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: -1,5% gg Vm/+5,3% gg Vj 09:00 DE/Handelsblatt, Fortsetzung 16. Jahrestagung Energiewirtschaft 2009 (bis 22.1.), Berlin ***09:15 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung 7-tägiger Refi-Tender im Rahmen der Term Auction Facility (11:00 Zuteilung) ***09:15 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung 7-tägiger Devisen-Swap-Tender im Rahmen der Term Auction Facility (11:00 Zuteilung) 10:00 IT/Handelsbilanz November ***10:30 DE/Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels (BGA), PK mit Präsident Börner zu den Ergebnissen der aktuellen Umfrage bei Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen, Berlin ***10:30 EU/Wirtschafts- und Währungsauschuss des Europäischen Parlaments, Vierteljährliche Anhörung von EZB-Präsident Trichet, Brüssel ***10:30 GB/Bank of England (BoE), Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 7./8. Januar ***10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +81.000 Personen zuvor: +75.700 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,5% zuvor: 3,3% ***11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Glos, PK zum Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung, Berlin ***13:00 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q (PROGNOSE: 1,22), Hartford 14:00 PL/Verbraucherpreise/Nettoinflation Dezember 14:30 EU/Ecole Nationale d'Administration (ENA), Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Bini Smaghi auf einem Forum zum Thema: "L'Europe face à la crise financière internationale", Straßburg ***14:45 US/General Motors Corp (GM), weltweite Absatzzahlen für 4Q sowie für 2008 (15:00 Telefon-Konferenz), Detroit 16:00 US/Finanzausschuss des Senats, Anhörung des designierten Finanzministers Geithner, Washington ***19:00 US/NAHB, Stimmungsindex Bauunternehmen Januar 19:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Neujahrsempfang, Rede von Bundesfinanzminister Steinbrück, Berlin ***22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q (PROGNOSE: 1,38), Cupertino Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - AU/BHP Billiton Group, Operation Report 2Q, Melbourne *** - US/Abbott Laboratories Inc, Ergebnis 4Q (PROGNOSE: 1,06), Abbott Park - US/AMR Corp, Ergebnis 4Q (PROGNOSE: -0,76), Fort Worth - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit - PROGNOSE bei US-Unternehmen = Prognose von Thomson Financial oder Factset, bezogen auf den Gewinn je Aktie in USD === DJG/hes/cbr Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2009 00:21 ET (05:21 GMT)

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.