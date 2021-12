DJ TAGESVORSCHAU/22. Januar 2009 - vorläufige Fassung

=== ***00:50 JP/Handelsbilanz Dezember ***08:00 AT/Austrian Airlines AG (AUA), Verkehrszahlen 2008, Wien ***08:00 AT/Palfinger AG, Jahresergebnis, Kitzbühel ***08:00 AT/Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, Jahresergebnis, Ternitz ***08:45 FR/Privater Verbrauch (Käufe industrieller Güter) Dezember PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj 09:00 DE/Deutscher Bundestag, Plenum, u.a. Beschluss Mitarbeiterbeteiligungsgesetz, Berlin 09:00 DE/Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und Arbeitgeber Deutsche Bahn AG, 2. Runde der Tarifverhandlungen, Frankfurt 09:00 DE/Handelsblatt, Abschluss 16. Jahrestagung Energiewirtschaft 2009 (seit 20.1.), Berlin ***10:00 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Monatsbericht Januar ***11:00 EU/Eurostat, Auftragseingang in der Industrie November Eurozone PROGNOSE: -4,7% gg Vm/-20,2% gg Vj zuvor: -4,7% gg Vm/-15,1% gg Vj 11:00 EU/Eurostat, Leistungsbilanz 3Q (2. Veröffentlichung) 11:00 CH/ZEW, Konjunkturerwartungen Januar 11:00 IT/Fiat SpA, Jahresergebnis, Turin ***12:00 FI/Nokia Oy, Jahresergebnis, Helsinki 12:00 GB/Confederation of British Industry (CBI), Umfrage zur Industrieproduktion Januar 12:30 DE/Bahn-Arbeitgeber und Tarifgemeinschaft TRANSNET/GBDA, 2. Runde der Tarifverhandlungen für die rund 130.000 Beschäftigten bei der Deutschen Bahn AG, Frankfurt 13:00 US/MBA, Zahl der Hypothekenanträge (Woche) 14:30 DE/KfW Bankengruppe, Sitzung Präsidialausschuss und Verwaltungsrat, u.a. Thema: Entscheidung über Vorstands-Personalie Nawrath, Berlin ***14:30 US/Baubeginne Dezember PROGNOSE: -4,0% gg Vm zuvor: -18,9% gg Vm Baugenehmigungen Dezember PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -15,8% gg Vm ***14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: +26.000 auf 550.000 zuvor: +54.000 auf 524.000 14:30 BE/European Economic and Social Committee und European Trade Union Confederation, Konferenz zum Thema: "Rien ne va plus? Ways to rebuild the European Social Market Economy", Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Tumpel-Gugerell, Brüssel ***16:00 US/FHFA, Hauspreisindex November 16:30 CA/Bank of Canada, Quartalsbericht mit Prognosen für Inflation und Wachstum ***17:00 US/DoE, Rohöllagerbestände (Woche) PROGNOSE: +0,4 Mio Barrel zuvor: +1,1 Mio Barrel 18:30 DE/Internationaler Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten, Verleihung des IFD-Medienpreises 2008, Einführungsrede durch den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank AG, Ackermann, (ab 19:00 Neujahrsempfang), Frankfurt ***22:00 US/Google Inc, Ergebnis 4Q (PROGNOSE: 4,96), Mountain View ***22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q (PROGNOSE: -0,54), Sunnyvale ***22:15 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q (PROGNOSE: 0,50), Redmond Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - CN/Industrieproduktion Dezember (voraussichtlich) - CN/Verbraucherpreise Dezember (voraussichtlich) - CN/BIP 4Q (voraussichtlich) - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit - PROGNOSE bei US-Unternehmen = Prognose von Thomson Financial oder Factset, bezogen auf den Gewinn bzw Verlust je Aktie in USD ===

January 21, 2009

