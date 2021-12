DJ TAGESVORSCHAU/23. Februar 2009

=== 09:10 FR/The Committee of European Securities Regulators, Rede von EZB-Präsident Trichet auf Konferenz zum Thema: "Preparing for the future: Where to now for regulation and supervision in the field of securities?", Paris ***10:00 IT/Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj ***11:00 DE/Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Zuteilung der Neuemission unverzinsliche Schatzanweisungen (Bubills) über 5 Mrd EUR 14:00 HU/Magyar Nemzeti Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats ***14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar ***15:30 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung Haupt-Refi-Tender 16:00 US/Federal Reserve, Ausschreibung 84-tägiges Refinanzierungsgeschäft über 150 Mrd USD aus der Term Auction Facility (TAF) 18:40 US/Association for Financial Professionals Risk Forum, Rede des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Atlanta, Lockhart, zu den Wirtschaftsaussichten, Champions Gate 19:00 US/Treasury, Auktion drei- und sechsmonatiger Schatzwechsel - RU/Feiertag ("Tag der Verteidiger des Vaterlandes"), Börse geschlossen - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit === DJG/hes/brb

