DJ TAGESVORSCHAU/24. Februar 2009

=== ***07:00 DE/Q-Cells SE, Jahresergebnis, Thalheim ***07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Jahresergebnis, Lübeck ***08:00 DE/Solon SE, Jahresergebnis, Berlin ***08:45 FR/Privater Verbrauch (Käufe industrieller Güter) Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/-1,7% gg Vj ***08:50 FR/Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: -42 zuvor: -41 09:00 AT/Statistik Austria, Produktion Dezember ***09:15 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung 84-tägiger Refi-Tender im Rahmen der Term Auction Facility (11:00 Zuteilung) ***09:30 IT/Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 101,5 zuvor: 102,6 ***10:00 DE/ifo Institut für Wirtschaftsforschung, Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 83,0 zuvor: 83,0 ***10:00 DE/ifo Institut für Wirtschaftsforschung, Geschäftsklimaindex Dienstleistungen Februar 10:00 DE/Kabinett von Schleswig-Holstein und Hamburger Senat, Gemeinsame Sitzung zur Entscheidung über die Zukunft der HSH Nordbank, Kiel ***10:00 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Leistungsbilanz Eurozone Dezember ***11:00 EU/Eurostat, Auftragseingang in der Industrie Dezember Eurozone PROGNOSE: -5,0% gg Vm/-22,5% gg Vj zuvor: -4,5% gg Vm/-26,2% gg Vj ***11:15 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Zuteilung Haupt-Refi-Tender ***12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q (PROGNOSE: 0,43), Atlanta ***14:00 US/Microsoft Corp, Strategic Update Meeting, New York ***15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: -29,0 Punkte zuvor: -27,7 Punkte ***15:00 US/Case-Shiller Hauspreisindex Dezember und 4Q 20 Städte Dezember PROGNOSE: -18,1% gg Vj zuvor: -18,2% gg Vj 15:00 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Wochenausweis Fremdwährungsreserven ***15:30 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung dreimonatiger Langfrist-Refi-Tender ***16:00 US/Bankenausschuss des Senats, Anhörung von Fed-Chairman Bernanke im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik, Washington ***16:00 US/Federal Reserve, Zuteilung 84-tägiges Refinanzierungsgeschäft über 150 Mrd USD aus der Term Auction Facility (TAF) ***16:00 US/FHFA, Hauspreisindex Dezember und 4Q ***16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 35,5 zuvor: 37,7 18:00 US/Community Reinvestment Act Policy Forum, Rede von Fed-Gouverneurin Duke zum Thema: "The Future of the Community Reinvestment Act", Washington ***19:00 US/Treasury, Auktion zweijähriger Notes ***20:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis und Dividendenvorschlag, Frankfurt Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: - ZA/BIP 4Q - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit - PROGNOSE bei US-Unternehmen = Prognose von Thomson Financial oder Factset, bezogen auf den Gewinn je Aktie in USD ===

DJG/gla/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2009 00:37 ET (05:37 GMT)

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.