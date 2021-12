DJ TAGESVORSCHAU/27. Februar 2009

=== ***07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Bonn ***07:00 DE/Fuchs Petrolub AG, Jahresergebnis, Mannheim ***07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Wien 07:30 IN/BIP 3Q 08:00 FI/BIP 4Q ***09:00 ES/HVPI Februar PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vj 09:00 AT/Oesterreichische Nationalbank (OeNB), Vienna Economic Forum "Die Finanzmarktkrise und ihre Auswirkungen für Mittel-, Ost- und Südosteuropa", unter Teilnahme von EZB-Ratsmitglied Nowotny, Wien 09:00 SK/HVPI Januar 09:30 DK/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 09:30 SE/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) ***10:00 AT/Statistik Austria, Verbraucherpreise Januar 10:00 ES/Banco de España, Konferenz zum Thema: "EMU: Achievements and Challenges Ahead" unter Teilnahme von Bundesbank-Präsident Weber und EZB-Direktoriumsmitglied Gonzalez-Paramo, Madrid 10:20 DE/Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg, Statement zum Thema: "Irak - eine außenwirtschaftliche Herausforderung", Berlin ***11:00 EU/Eurostat, Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,1% zuvor: 8,0% ***11:00 EU/Eurostat, Verbraucherpreise Januar, Eurozone PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+1,1% gg Vj Vorabschätzung: +1,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj 11:00 MY/BIP 4Q 11:15 DE/Allianz SE, Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2008, München ***11:30 CH/KOF, Konjunkturbarometer Februar ***14:30 US/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: -5,4% gg Vq 1. Veröff.: -3,8% gg Vq 3. Quartal: -0,5% gg Vq ***15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 31,5 zuvor: 33,3 ***15:55 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 56,0 1. Umfrage: 56,2 Januar: 61,2 16:00 US/The University of Chicago Booth School of Business, Monetary Policy Forum, u.a. mit Reden von Yellen (San Francisco Fed), Bullard (St. Louis Fed), Plosser (Philadelphia Fed) und Rosengren (Boston Fed), New York Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - DE/Destatis, Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+0,9% gg Vj *** - DE/Adam Opel GmbH, AR-Sitzung zum Sanierungskonzept, Rüsselsheim *** - DE/Bayer AG, Veröffentlichung Dividendenvorschlag, Leverkusen *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis, Rom - GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis, London - DE/Handelskammer, Symposium mit Bundeskanzlerin Merkel und dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk zum Thema: "Deutsch-polnische Zusammenarbeit stärken - Chancen trotz Finanzkrise", Hamburg - DE/Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und Deutsche Telekom AG, Abschluss 4. Runde der Tarifverhandlungen (seit 26.2.), Bonn - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit === DJG/gla/brb Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

