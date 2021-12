DJ TAGESVORSCHAU/4. März 2009

=== ***07:00 DE/Nordex AG, Jahresergebnis, Norderstedt ***07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis, Paris 07:00 CH/Holcim Ltd, Jahresergebnis, Jona ***07:30 DE/adidas AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Herzogenaurach ***07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Holzminden ***07:30 FR/France Telecom SA, Jahresergebnis, Paris ***08:00 DE/Destatis, Großhandelsumsatz Januar ***08:30 DE/ProSiebenSat.1 Media AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK), Unterföhring 08:30 DE/EUROFORUM, 13. Handelsblatt-Jahrestagung "Stahlmarkt 2009" (bis 5.3.), Düsseldorf ***09:15 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung 7-tägiger Refi-Tender im Rahmen der Term Auction Facility (11:00 Zuteilung) ***09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 39,3 zuvor: 41,1 ***09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 40,1 1. Veröff.: 40,1 zuvor: 42,6 ***09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 41,6 1. Veröff.: 41,6 zuvor: 45,2 ***10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 38,9 1. Veröff.: 38,9 zuvor: 42,2 ***10:00 DE/Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Auftragseingang Januar ***10:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PK zur Konjunkturprognose 2009/2010, Frankfurt 10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, BI-PK, Frankfurt ***10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 41,8 zuvor: 42,5 12:00 DE/Bundeskabinett und Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Gespräch zum Thema Finanz- und Wirtschaftskrise, Berlin 13:00 US/MBA, Zahl der Hypothekenanträge (Woche) ***14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: -630.000 Stellen zuvor: -522.000 Stellen 15:00 US/Texas Motor Speedway Club, Rede des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Dallas, Fisher, zu den Wirtschaftsaussichten, Fort Worth ***16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 41,0 Punkte zuvor: 42,9 Punkte 16:00 US/Finanzausschuss des Senats, Anhörung von Finanzminister Geithner zum Haushaltsentwurf für das Fiskaljahr 2010, Washington ***16:30 US/DoE, Rohöllagerbestände (Woche) PROGNOSE: +0,9 Mio Barrel zuvor: +0,7 Mio Barrel 18:00 US/Miami Chamber of Commerce, Rede des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Atlanta, Lockhart, zu den Wirtschaftsaussichten, Miami ***20:00 US/Fed, Beige Book Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - DE/Deutsche Börse AG, Arbeitskreis Indizes, Frankfurt - DE/Photon Europe GmbH, 4th Photovoltaic Technology Show 2009 Europe (bis 6.3.), München - EU/Kommission, Vorschläge zur Konjunkturförderung und zur Finanzmarktstabilität für den EU-Frühjahrsgipfel, Brüssel - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit ===

March 04, 2009

