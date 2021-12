DJ TAGESVORSCHAU/5. Januar 2009 - vorläufige Fassung

=== 03:00 JP/Import-Pkw-Absatz Januar ***06:45 CH/Zurich Financial Services Group, Jahresergebnis, Zürich ***07:15 DE/Deutsche Bank AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK), Frankfurt ***07:30 DE/IDS Scheer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Saarbrücken ***08:00 GB/TUI Travel plc, Interim Management Statement, London ***08:00 NL/Unilever NV, Ergebnis 4Q, Rotterdam ***08:30 GB/Air Berlin plc, Verkehrszahlen Januar, Rickmansworth ***11:00 IT/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj ***12:00 DE/Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), Auftragseingang Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: -6,0% gg Vm ***13:00 GB/Bank of England (BoE), Bekanntgabe des Zinsbeschlusses im Anschluss an die Sitzung des geldpolitischen Rats Reposatz PROGNOSE: 1,00% zuvor: 1,50% ***13:00 GB/GlaxoSmithKline plc, Jahresergebnis, London ***13:45 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ergebnis der Ratssitzung, Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 2,00% zuvor: 2,00%, ***14:00 DE/Rofin-Sinar Technologies Inc, Ergebnis 1Q, Hamburg ***14:30 EU/Europäische Zentralbank (EZB), PK nach Ratssitzung, Frankfurt ***14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: +2.000 auf 590.000 zuvor: +3.000 auf 588.000 ***14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +2,0% gg Vq zuvor: +1,3% gg Vq Lohnstückkosten 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +3,0% gg Vq zuvor: +2,85 gg Vq 15:10 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Gespräch mit den Vorsitzenden von OECD, WTO, ILO, IWF und Weltbank, Berlin ***16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: -3,4% gg Vm zuvor: -4,6% gg Vm 19:00 US/Capital City Partnership, Jahrestagung, Rede von Minneapolis Fed President Stern zum Thema: "Prospects for Macro and Financial Policy", St. Paul 19:00 US/Certified Financial Analysts Society of St. Louis, Rede des Präsidenten der Federal Reserve Bank of St. Louis, Bullard, zum Thema: "Monetary Policy Tools in an Environment of Low-Interest Rates", Clayton Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis, Paris *** - ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis, Madrid - ES/Industrieproduktion Dezember - CZ/Ceska Narodni Banka, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit === DJG/hes Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

