DJ TAGESVORSCHAU/5. März 2009

=== ***07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK), Frankfurt ***07:30 DE/Salzgitter AG, Jahresergebnis, Salzgitter ***07:30 FR/GDF Suez SA, Jahresergebnis, Paris ***08:00 DE/Destatis, Einzelhandelsumsatz Januar saisonbereinigt real PROGNOSE: unv. gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm ***08:00 GB/Air Berlin plc, Verkehrszahlen Februar, Rickmansworth ***08:50 FR/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: unv. gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: -1,4% gg Vm/ unv. gg Vj 09:00 SK/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) 09:30 NL/Verbraucherpreise Februar ***11:00 EU/Eurostat, BIP 4Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: -1,5% gg Vq/-1,2% gg Vj 1. Veröff.: -1,5% gg Vq/-1,2% gg Vj 3. Quartal: -0,2% gg Vq/+0,6% gg Vj 11:00 DE/IG BAU und Bau-Arbeitgeber, Beginn der Tarifverhandlungen für die rund 700.000 Beschäftigten des Bauhauptgewerbes, Wiesbaden ***13:00 GB/Bank of England (BoE), Bekanntgabe des Zinsbeschlusses im Anschluss an die Sitzung des geldpolitischen Rats Reposatz PROGNOSE: 0,50% zuvor: 1,00% ***13:45 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 1,50% zuvor: 2,00% ***14:30 EU/Europäische Zentralbank (EZB), PK nach Ratssitzung, Frankfurt ***14:30 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone und Jahresergebnis ***14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,8% gg Vq 1. Veröff.: +3,2% gg Vq zuvor: +1,5% gg Vq Lohnstückkosten 4Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +4,2% gg Vq 1. Veröff.: +1,8% gg Vq zuvor: +2,6% gg Vq ***14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: -12.000 auf 655.000 zuvor: +36.000 auf 667.000 ***16:00 US/Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: -3,5% gg Vm zuvor: -3,9% gg Vm 16:00 US/Bankenausschuss des Senats, Anhörung von Fed-Vice-Chairman Kohn zum Rettungsplan für die American International Group (AIG), Washington 16:00 US/Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses, Anhörung von Finanzminister Geithner zum Haushalts- entwurf für das Fiskaljahr 2010, Washington 17:00 DE/2. Finanzplatztagung WM Gruppe, Teilnahme von EZB-Direktoriumsmitglied Tumpel-Gugerell am Panel "T2S - Auf dem Weg zur Schaffung eines integrierten einheitlichen Wertpapiermarkts", Frankfurt Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: - DE/Photon Europe GmbH, Fortsetzung 4th Photovoltaic Technology Show 2009 Europe (bis 6.3.), München - ES/Industrieproduktion Januar - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit ===

