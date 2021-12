DJ TAGESVORSCHAU/6. Februar 2009

=== ***07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q, Toyota City ***07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (11:30 Telefonkonferenz), Neubiberg 07:30 SE/AB Volvo, Jahresergebnis, Göteborg 07:45 CH/Arbeitsmarktdaten Januar ***08:00 AT/bwin Interactive Entertainment AG, Jahresergebnis, Wien 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen November 08:00 DE/Destatis, Rohstahlproduktion Januar 08:00 GB/British Airways plc (BA), Ergebnis 3Q, London ***08:45 FR/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -5,8 Mrd EUR zuvor: -6,3 Mrd EUR 09:00 DE/Oberlandesgericht Stuttgart, Urteilsverkündung im Kapitalanlegermusterverfahren gegen die Daimler AG ***10:00 DE/Audi AG, Absatzzahlen Januar, Ingolstadt ***10:00 EU/Europäische Zentralbank (EZB), Quartalsbericht zur Kreditvergabe 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, PG zur Neuausrichtung des Bereichs Geschäftskunden, Bonn ***10:30 GB/Erzeugerpreise Januar Output-Basis PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+4,7% gg Vj ***10:30 GB/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: -1,2% gg Vm/-8,0% gg Vj zuvor: -2,3% gg Vm/-6,9% gg Vj 10:30 DE/HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Konjunktur und Märkte 2009, Frankfurt ***11:00 DE/WestLB AG, AR-Sitzung, Düsseldorf ***12:00 DE/Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: -3,1% gg Vm ***12:00 FR/Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Frühindikator Dezember ***14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: -525.000 gg Vm zuvor: -524.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,5% zuvor: 7,2% 18:00 ES/Universität von Granada, Teilnahme von EZB-Direktoriumsmitglied González-Páramo an einem wirtschaftspolitischen Treffen, Granada ***21:00 US/Verbraucherkredite Dezember Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - DE/Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Ausschreibung der Neuemission unverzinsliche Schatzanweisungen (Bubills) über 5 Mrd EUR *** - DE/BMW AG, Absatzzahlen Januar, München *** - DE/Daimler AG, Absatzzahlen Mercedes-Benz Cars Januar, Stuttgart - DE/45. Münchener Sicherheitskonferenz (bis 8.2.), München - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Übernahme der gemeinsamen Kontrolle über die Container-Reederei Hapag-Lloyd AG durch die Beteiligungsgesellschaft Kühne Holding AG, die Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH und den Touristik-Konzern TUI AG für 4,45 Mrd EUR, Brüssel - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit === DJG/hes/brb Besuchen Sie unsere neue Webseite http://www.dowjones.de

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2009 00:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.