DJ TAGESVORSCHAU/6. März 2009

=== 08:00 DE/Destatis, Rohstahlproduktion Februar 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen Dezember ***08:00 AT/Andritz AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK in Wien), Graz 09:00 DE/Deutscher Bundestag, Plenum, u.a. Rede von Bundesfinanzminister Steinbrück, Berlin 09:15 CH/Verbraucherpreise Februar ***10:00 DE/Continental AG, AR-Sitzung, Frankfurt ***10:30 GB/Erzeugerpreise Februar Output-Basis PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,5% gg Vj ***12:00 FR/Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Frühindikator Januar ***14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: -652.000 gg Vm zuvor: -598.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,0% zuvor: 7,6% 16:00 US/New York University Stern School of Business, Konferenz zum Thema: "Restoring Financial Stability: How to Repair A Failed System", Teilnahme von Plosser, Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, an einer Panel-Diskussion zum Thema: "The future role of government in the financial system", New York 17:15 US/Council on Foreign Relations, Rede des Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York, Dudley, zum Thema: "Financial Market Turmoil: The Federal Reserve and the Challenges Ahead", New York ***21:00 US/Verbraucherkredite Januar PROGNOSE: -6,6 Mrd USD zuvor: -6,6 Mrd USD Außerdem im Laufe des Tages zu erwarten: *** - DE/Daimler AG, Absatzzahlen Mercedes-Benz Cars Februar, Stuttgart - Über die genannten Termine wird Dow Jones voraussichtlich berichten - *** kennzeichnen Termine mit herausragender Bedeutung - Uhrzeiten in MEZ - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit ===

